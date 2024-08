Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru kırdı mı? Süper Lig transfer rekoru kimde, en pahalı transfer olan futbolcu kim?

Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru mu kırdı? Uzun süredir beklenen transfer resmiyete kavuştu. Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu resmen İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu. Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğu açıklandı. Peki, Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru kırdı mı, en pahalı transfer rekoru kırıldı mı? İşte Süper Lig transfer rekoru kimde, en pahalı transfer olan futbolcu kim? Detaylar haberimizde...

BONSERVİS REKORU KIRILDI MI?

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro ve bonuslar karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu. Yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Ferdi, bu transferle birlikte Süper Lig transfer tarihine geçti ve Galatasaray'dan aynı bedele Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in rekoruna ortak oldu.

FERDİ KADIOĞLU KAÇA GİTTİ?

Fenerbahçe, Ferdi'nin Brighton'a transferini KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü TheBrighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusundataraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olandayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafındanödenecektir.

FERDİ KADIOĞLU TRANSFERİ BONUS NEDİR?

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

FERDİ KADIOĞLU REKOR KIRDI MI?

Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, bu bonservis bedeliyle birlikte Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservisle transfer olan Sacha Boey'un Türkiye'den Avrupa'ya en pahalı satış rekoruna ortak oldu.