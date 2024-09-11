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FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı?

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11 Eylül tarihli 'Gelin Görümce' yarışmasında kimin kazandığı merak konusu oldu. "Fatih Ürek'le Gelin Görümce" adlı yeni yemek yarışması, ekranların sevilen ismi Fatih Ürek'in sunuculuğunda NOW kanalında izleyiciyle buluşuyor.

Yapımını Karga Film'in, sunuculuğunu ise ekranların sevilen ismi Fatih Ürek'in üstleneceği yeni yemek yarışması " Fatih Ürek'le Gelin Görümce" NOW izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler, Fatih Ürek ile Gelin Görümce programının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor. Yarışmada; aynı aileden ikişer kişiden oluşan 4 çift, her gün birbirleriyle eğlenceli bir rekabetin içine giriyorlar.

FATİH ÜREK GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE

Fatih Ürek ile Gelin Görümce Hafta içi her gün 16.30'da NOW'da başlıyor.

FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı?

FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu yarışmada, aynı aileden ikişer kişiden oluşan dört çift, her gün birbirleriyle eğlenceli bir rekabete giriyor. Yarışma, gündüz kuşağına renk katarken, yarışmacılar günlük 5.000 TL, haftalık 100.000 TL ve aylık 500.000 TL büyük ödül için mücadele ediyorlar.

10 EYLÜL'DE KİM KAZANDI?

"Fatih Ürek'le Gelin Görümce" adlı yeni yemek yarışması, ekranların sevilen ismi Fatih Ürek'in sunuculuğunda NOW kanalında izleyiciyle buluşuyor. 10 Eylül Salı gününün puan durumu şöyle;

FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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