Faizsiz kredi nedir, nasıl alınır? Hangi bankalar 0 faizli kredi veriyor?

Faizsiz finansman modelleri ve belirli dönemlerde sunulan özel kampanyalar, faizsiz kredi arayan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Faiz ödemeden finansman desteği almak isteyen vatandaşlar ise bu avantajlardan nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. Peki, faizsiz kredi nasıl alınır? Hangi bankalar 0 faizli kredi veriyor? İşte, merak edilen tüm detaylar…

FAİZSİZ KREDİ NEDİR?

Faizsiz kredi, finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların ekstra faiz maliyeti ödemeden aldığı kredi türüdür. Özellikle katılım bankalarının sunduğu faizsiz finansman modelleri ve dönemsel kampanyalar, faizsiz kredi arayanlar için büyük avantaj sağlamaktadır.

Faizsiz kredi nasıl alınır

Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve müşteri portföyünü genişletmek amacıyla, vatandaşlara findeks notuna göre sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor. Özellikle belirli kriterleri karşılayan tüketicilere sunulan bu fırsatlar, yüksek faiz oranlarından kaçınmak isteyen ve acil nakit ihtiyacı olan tüketiciler için önemli bir alternatif haline geliyor. İşte öne çıkan fırsatlardan bazıları:

10.000 TL'ye kadar 0 faizli nakit avans

60.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı

Kredi kartı harcamalarına özel faizsiz taksitli nakit avans

Faizsiz kredi nedir

FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR, ŞARTLARI NEDİR?

Faizsiz kredi fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor:

Bankanın belirlediği minimum kredi notuna sahip olmak

Gelir durumunu resmi belgelerle kanıtlamak

Kredi için sunulan vade koşullarını kabul etmek

Kampanyaya özel tanımlanan müşteri kriterlerine uygun olmak

Bu şartları sağlayan tüketiciler, faizsiz kredi avantajlarından ve uygun ödeme planlarından faydalanabiliyor.

Faizsiz kredi şartları

HANGİ BANKALAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

60.000 TL'ye kadar faizsiz kredi ve sıfır faizli nakit avans fırsatları, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir avantaj sunuyor. Şubat ayı itibarıyla yapılan güncellemelerle, bankaların sunduğu kampanya koşulları yeniden düzenlendi. 0 faizli kredi tutarı 60.000 TL'ye kadar yükselirken, her bankanın sağladığı imkanlar ve avantajlar, kişisel kriterlere göre farklılık gösterebiliyor.

İşte, faizsiz kredi ve nakit avans limitleri ile ilgili detaylar…

ALBARAKA

Faiz Oranı: %0

Toplam: 25.000 TL

Vade: 3 aya varan ödemesiz dönem ve 4 taksit imkânı ile birlikte toplam 6 aya varan vade imkanıyla 25.000 TL'ye varan ihtiyaç finansmanı

DENİZBANK

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 45.000 TL

Vade: 3 ay vadeli 20.000 TL'ye varan kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

ENPARA

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 10.000 TL

Vade: 3 aya varan vade ile 10.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi

Faizsiz nakit avans

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 20.000 TL

Vade: 6 aya varan vade ile 20.000 TL'ye kadar dijital ihtiyaç kredisi

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 10.000 TL

Vade: 2 ay ertelemeli, 6 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç finansmanı

Faizsiz kredi veren bankalar

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 50.000 TL

Vade: 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 55.000 TL

Vade: 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan nakit ek hesap

AKBANK

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans

Faizsiz nakit avans nasıl alınır

QNB

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Vade: 3 ay vadeli 30.000 TL kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

TEB

Faiz Oranı: %0(Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

Faizsiz kredi başvuru

FAİZSİZ KREDİYE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Faizsiz krediye başvurmak isteyenler için süreç oldukça kolay:

Bankanın mobil uygulaması veya internet şubesine giriş yaparak mevcut kampanyaları kontrol edin.

Kampanya koşullarını sağlıyorsanız, başvurunuzu online olarak gerçekleştirin.

Banka, kredi notunuz ve gelir durumunuz doğrultusunda değerlendirme yaparak onay sürecini başlatacaktır.

Kredi onaylandıktan sonra, belirlenen limit dahilinde şartsız, kefilsiz ve faizsiz kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Faizsiz nakit avans başvuru