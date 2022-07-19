Engür Kalender kimdir? Engür Kalender kaç yaşında, nereli? Engür Kalender biyografisi!

İlköğrenimime İstanbul'da başlayıp, 4 yıl Mersin'de devam ettikten sonra; orta ve lise öğrenimim ardından yüksekokula İstanbul'da devam ettim. Aile köklerim sebebi ile kendimi Malatya Arguvan'lı olarak kabul ediyorum. Peki, Engür Kalender kimdir? Engür Kalender kaç yaşında, nereli? Engür Kalender hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ENGÜR KALENDER KİMDİR?

İlköğrenimime İstanbul'da başlayıp, 4 yıl Mersin'de devam ettikten sonra; orta ve lise öğrenimim ardından yüksekokula İstanbul'da devam ettim. Aile köklerim sebebi ile kendimi Malatya Arguvan'lı olarak kabul ediyorum.

Daha küçük yaşlardan itibaren müzik ve dans hep en büyük tutkum oldu. İçgüdüsel kıpırtılarımın karşılığı önce dans etmek istedim. Tolga Han'dan aldığım dans eğitimi, benim için Show dünyasındaki ilk adımım oldu.

Bir süre sonra müzik yine içgüdüsel olarak beni ele geçirmek istedi ve müzik dünyasına atıldım. Bir çok müzisyen ve solistin mihenk taşı olan Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde 2 yıl Büyük üstad Sayın Hüsnü Üstün Beyefendi'den 'Türk Müziği ve Repertuar' eğitimi aldım. Daha sonrasında büyük yaylı tambur üstadı Rahmetli Sayın Özcan Korkut hocalığında Repertuar ve Türk müziği usul eğitimime 3 yıl devam ettim.

Müzik eğitimimde basamakları tek tek çıkarken 8 yıl süreyle Sayın Erdem Siyavuşgil hanımefendi ile şan, solfej ve nota dersleri bununla beraber, Kanun virtüözü Sayın Halil Karaduman ile repertuar bilgimi en üst seviyelere çıkarmak için çaba harcadım.

Sahne sanatlarında önemli bir konu olan konuşma becerimi geliştirmek adına DİALOG Eğitim Merkezinde Sayın Can Gürzap'tan 1 yıl süreyle eğitim gördüm.

Artık kendimi hazır hissediyordum ilk albüm, ilk heyecan hayatım bambaşka bir boyut getirdi.

Mert Müzik'ten Halit Nart ile başlayan bu ilk albüm heyecanımda birçok usta ile bir araya gelme ve çalışma şansım oldu.