EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE 11 EYLÜL | En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim son bölümde neler oldu?

EN HAMARAT BENİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

En Hamarat Benim her gün saat 13:30 itibariyle NOW'da başlıyor. Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün NOW ekranlarında yer alıyor.

EN HAMARAT BENİM SUNUCUSU KİMDİR?

En Hamarat Benim sunucusu "Kadir Ezildi" 'dir.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995'te Konya'da dünyaya geldi ve şu anda 29 yaşında. Kariyerine özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak başlayan Ezildi, İstanbul'da annesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve televizyon programlarına katılmasıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşarak tanınmış ve popüler olmuştur.

