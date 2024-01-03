EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU 2024? En düşük ve en yüksek memur maaşı!

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2024?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 31.5 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI

Yeni yıl itibariyle kamu çalışanlarının ve emeklilerin zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklilerine oldukça yüksek yüzde 49,25 zam yapılırken, SSK, Bağkur ve tarım emeklileri de yüzde 37,55 oranında zam alacaklar. Bu kapsamda en düşük memur maaşı da 32.960 liraya yükseltilmiş durumda.