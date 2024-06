Son dönemin başarılı ismi Emre Fel'in kim olduğu merak ediliyor. Emre Fel'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Başarılı şarkılarıyla gündeme gelen Emre Fel'in hangi okulda okuduğu da araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Emre Fel kimdir? Emre Fel kaç yaşında, nereli? Emre Fel hangi okulda okudu? Detaylar haberimizde...

EMRE FEL KİMDİR?

Emre Fel, 10 Ağustos 1998'de Amasya'nın Taşova ilçesinde doğmuştur. Şu an 26 yaşındadır. İlkokulun ilk yarısını İzmir'de, ikinci yarısını ise Taşova'da tamamlamıştır. Ortaokulu da burada bitirmiştir. Annesinin memleketi olan Çorum'un Alaca ilçesinde lise eğitimine başlamış ve bu dönemde müzikle daha yoğun bir şekilde ilgilenmeye başlamıştır.

Lise yıllarında müzik öğretmeninin teşvikiyle gitar dersleri almaya başlayan Emre Fel, ilk şarkısını lise yıllarında yazmıştır. 2019 yılında "Yeni Anadolu" adını verdiği 5 şarkıdan oluşan bir proje ile müzik dünyasına adım atmıştır. Özellikle Anadolu müziğinin izlerini taşıyan eserleriyle tanınmaktadır.