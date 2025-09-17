Emekli maaşı promosyon teklifi! 2025 En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor?

Eylül 2025 itibarıyla özel ve kamu bankalarının emekli promosyon tutarları yenilendi. Emekliler, güncellenen promosyon miktarlarını ve en yüksek ödeme yapan bankaların listesini yakından takip ediyor. Yeni emekli zam oranlarının açıklanmasının ardından, bankalar da promosyon tutarlarını güncelleyerek emeklilere daha cazip fırsatlar sunmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NEDİR?

Emekli maaşı promosyonu, emekli vatandaşların maaşlarını aldıkları bankalardan ek olarak aldıkları nakit destek veya teşvik ödemesidir. Bankalar, emekli müşterilerini kendilerine çekmek ve maaşlarını kendi bankalarından almalarını sağlamak için belirli dönemlerde promosyon ödemeleri yapar. Bu ödeme, emekli maaşının yattığı banka tarafından tek seferlik ya da belirli dönemlerde verilebilir ve emeklilere ek gelir sağlamayı amaçlar. Promosyon tutarları bankadan bankaya değişiklik gösterir ve zaman zaman devletin belirlediği üst limitlere göre güncellenir.

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emeklilerin banka promosyonu alabilmesi için, maaşlarını ilgili bankaya taşımaları ve maaşlarını bu bankadan almaya devam edeceklerini taahhüt etmeleri gerekir. Emekliler, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilir ve bu değişikliği bankaya bildirmek zorundadır. Bu bildirim işlemi, banka şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilir.

Taahhüt süresi sona ermeden başka bir bankaya geçmek mümkün olsa da, emeklinin o ana kadar kullandığı bankadan aldığı promosyonun tamamı kendisinde kalır, ancak kalan süreye ait promosyon banka tarafından geri talep edilir.

Promosyon tutarları, emeklinin maaş miktarına göre değişiklik gösterir. Bankaların açıkladığı promosyonlar genellikle en yüksek maaş alan emekliler için geçerli tutarlardır; maaş düştükçe promosyon miktarı da azalır. Bankalar promosyon ödemelerini genellikle üç yılda bir yaparken, emekliler ise bu ödemelerin yılda bir kez yapılmasını talep etmektedir.

BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

Bankalar tarafından sunulan promosyon tutarları farklılık gösterebiliyor. İşte, güncel emekli promosyon miktarları ve bankalara göre detaylar;

TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

Maksimum promosyon: 21.000 TL

Maaş taşınması ve 36 ay taahhüt şartıyla

Otomatik fatura ödeme talimatı (2+ fatura) ile ek promosyon imkanı

ING EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Maksimum promosyon: 25.000 TL

Maaş taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte

Yeni emekliler ve EYT'liler de faydalanabilir

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025

Maksimum promosyon: 17.500 TL

15.000 TL nakit promosyon + 2.500 TL chip-para olarak veriliyor

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2025

Maksimum promosyon: 25.000 TL

15.000 TL nakit + çeşitli bonus ve ödüllerle destekleniyor

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025

Maksimum promosyon: 15.000 TL nakit + 9.000 TL ek promosyon

Maximum Kart avantajları ve ücretsiz hizmetler dahil

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2025

Maksimum promosyon: 12.000 TL

3 yıllık peşin ödeme, maaş toplamına göre hesaplama yapılır

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2025

Maaş aralığına göre:

10.000-14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000-19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2025

Maaş aralığına göre:

10.000 TL altı: 5.000 TL

10.000-15.000 TL arası: 8.000 TL

15.000-20.000 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2025

Maaş aralığına göre toplam promosyonlar:

0-9.999 TL: 12.250 TL

10.000-14.999 TL: 18.000 TL

15.000-19.999 TL: 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 27.000 TL

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFLERİ 2025

Maaş aralığına göre toplam promosyonlar:

0-9.999 TL: 11.650 TL

10.000-14.999 TL: 15.400 TL

15.000-19.999 TL: 17.900 TL

20.000 TL ve üzeri: 20.400 TL

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFLERİ 2025

Maaş aralığına göre toplam promosyonlar: