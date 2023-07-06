Ege Bölgesi illeri isimleri: Ege Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Ege Bölgesi haritası! Ege'de bulunan iller nelerdir?
Gündem - Longtail Haberleri
Ülkemizin en batıdaki coğrafi bölgesi Ege Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri ve Ege Bölgesi'nin haritası merak ediliyor. Türkiye'nin toplam 81 ili bulunuyor, Ege Bölgesi'nde ise toplamda 8 il bulunuyor. Peki, Ege bölgesi illerinin isimleri nelerdir? Ege Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Ege Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri nedir? İşte tüm iller ve isimleri...
Ege Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. İsmini kıyısında olduğu Ege Denizi'nden alır. Yaklaşık 90 bin kilometrekarelik bir yüzölçüme sahip olup Türkiye'nin %11'ine karşı gelir. Ege Bölgesi'nde yer alan iller ve haritası merak ediliyor. Peki, Ege Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? EgeBölgesi haritası! Ege'de bulunan iller nelerdir? Ege Bölgesi illeri isimlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz...
Ege Bölgesi Türkiye'nin batısında yer alan bir coğrafi bölgedir. Aşağıdan haritadaki yerine bakabilirsiniz.
Ege Bölgesi haritadaki yerleri:
Ege Bölgesi'nde toplamda 8 il bulunmaktadır.
Ege Bölgesi illeri isimleri şöyle:
- - İzmir
- - Manisa
- - Aydın
- - Denizli
- - Muğla
- - Afyonkarahisar
- - Kütahya
- - Uşak
Ege Bölgesinin en büyük ve en gelişmiş kenti İzmir'dir.
Ege Denizi'ne kıyısı bulunan toplam 6 il vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
- Edirne
- Çanakkale
- Balıkesir
- İzmir
- Muğla
- Aydın
Hem Ege Denizi'ne kıyısı bulunan hem de Ege Bölgesi'nde yer alan iller ise şu şekilde:
- İzmir
- Muğla
- Aydın
- İzmir nüfusu : 4 milyon 320 bin
- Aydınnüfusu : 1 milyon 100 bin
- Denizlinüfusu : 1 milyon 30 bin
- Muğla nüfusu : 984 bin
- Manisa nüfusu : 1 milyon 45 bin
- Uşak nüfusu : 367 bin
- Afyon nüfusu : 725 bin
- Kütahya nüfusu : 578 bin