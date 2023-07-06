Ege Bölgesi illeri isimleri: Ege Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Ege Bölgesi haritası! Ege'de bulunan iller nelerdir?

Ülkemizin en batıdaki coğrafi bölgesi Ege Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri ve Ege Bölgesi'nin haritası merak ediliyor. Türkiye'nin toplam 81 ili bulunuyor, Ege Bölgesi'nde ise toplamda 8 il bulunuyor. Peki, Ege bölgesi illerinin isimleri nelerdir? Ege Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Ege Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri nedir? İşte tüm iller ve isimleri...

Ege Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. İsmini kıyısında olduğu Ege Denizi'nden alır. Yaklaşık 90 bin kilometrekarelik bir yüzölçüme sahip olup Türkiye'nin %11'ine karşı gelir. Ege Bölgesi'nde yer alan iller ve haritası merak ediliyor. Peki, Ege Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? EgeBölgesi haritası! Ege'de bulunan iller nelerdir? Ege Bölgesi illeri isimlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz...

EGE BÖLGESİ NEREDE, HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Ege Bölgesi Türkiye'nin batısında yer alan bir coğrafi bölgedir. Aşağıdan haritadaki yerine bakabilirsiniz.

Ege Bölgesi haritadaki yerleri:

EGE BÖLGESİ'NDE BULUNAN İLLERİN İSİMLERİ NELERDİR?

Ege Bölgesi'nde toplamda 8 il bulunmaktadır.

Ege Bölgesi illeri isimleri şöyle:

- İzmir - Manisa - Aydın - Denizli - Muğla - Afyonkarahisar - Kütahya - Uşak

EGE BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK İLİ NERESİ?

Ege Bölgesinin en büyük ve en gelişmiş kenti İzmir'dir.

EGE DENİZİ'NE KIYISI BULUNAN İLLER NERESİ?

Ege Denizi'ne kıyısı bulunan toplam 6 il vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

- Edirne

- Çanakkale

- Balıkesir

- İzmir

- Muğla

- Aydın

Hem Ege Denizi'ne kıyısı bulunan hem de Ege Bölgesi'nde yer alan iller ise şu şekilde:

- İzmir

- Muğla

- Aydın

EGE BÖLGESİ'NDEKİ İLLERİN NÜFUSLARI KAÇ?