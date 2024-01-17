Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 17 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE NEREDE DEPREM OLDU?

17 Ocak 2024 tarihinde, çeşitli bölgelerde meydana gelen depremlerle ilgili bilgiler şu şekildedir. Sivas'ın Karadoruk-Gürün bölgesinde 38.8375 enlem, 37.3817 boylam koordinatlarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiştir. Hatay'ın Denizgören-Yayladağı bölgesinde ise 35.9995 enlem, 35.8505 boylam koordinatlarına sahip 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Kahramanmaraş'ta, Kapıçam bölgesinde gerçekleşen depremin koordinatları 37.4830 enlem, 37.0055 boylam olarak belirlenmiş ve büyüklüğü 1.6 olarak ölçülmüştür.

Karadoruk-Gürün (Sivas)

Büyüklük: 3.0

Denizgören-Yayladağı (Hatay)

Büyüklük: 1.8

Kapıçam-(Kahramanmaraş)

Büyüklük: 1.6

Ege Denizi

Büyüklük: 2.1

Meşceçele-(Bolu)

Büyüklük: 2.1

Keçemagara-Elbistan (Kahramanmaraş)

Büyüklük: 1.4

Büyükyapalak-Elbistan (Kahramanmaraş)

Büyüklük: 1.3

Otmanlar-Köyceğiz (Muğla)

Büyüklük: 1.8

Ege Denizi

Büyüklük: 1.7

Elifli-Bayındır (İzmir)

Büyüklük: 1.6