Doya Doya Moda Su neden elendi? Su neden diskalifiye edildi? Doya Doya Moda Su elenme sebebi ne?

Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı sonrasında Gamze Taşkın merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Doya Doya Moda Su neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Su neden elendi? Su neden diskalifiye edildi? Doya Doya Moda Su elenme sebebi ne?