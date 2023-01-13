Doya Doya Moda Su neden elendi? Su neden diskalifiye edildi? Doya Doya Moda Su elenme sebebi ne?
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Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı sonrasında Gamze Taşkın merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Doya Doya Moda Su neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Su neden elendi? Su neden diskalifiye edildi? Doya Doya Moda Su elenme sebebi ne?
Doya Doya Moda Gamze elendi mi? Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı sonrasında Su'nun programdaki akıbeti merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Su'nun yarışmada neden olmadığını araştırıyor.Peki, Doya Doya Moda Su neden elendi? Su neden diskalifiye edildi? Doya Doya Moda Su elenme sebebi ne? Detaylar haberimizde...
DOYA DOYA MODA SU NEDEN ELENDİ?
Doya Doya Moda programında Su'yu yarışmada göremeyen izleyiciler, "Su yarışmadan elendi mi?" sorusunu araştırmaya başladı. Haftanın eleme gününde jüri üyeleri tarafından Su'nun diskalifiye edildiği açıklandı.