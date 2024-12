Dobrada o moda do Porto tarifi! MasterChef Dobrada o moda do Porto nasıl yapılır? (Porto usulü işkembe)

Portekiz mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Dobrada o moda do Porto aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Dobrada o moda do Porto tarifi nasıl yapılır? Dobrada o moda do Porto nedir? Dobrada o moda do Porto nasıl yapılır, dobrada o moda do Porto yapılırken nelere dikkat edilir?

DOBRADA O MODA DO PORTO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg. temizlenmiş ve haşlanmış dana işkembesi

1/2kg. güveç tarzı sığır eti

1 kg. tavuk (daha az değerli kısımlar)

200 gr. pastırma veya domuz pastırması (bazı versiyonlar çiğ jambon içerir)

Chorizo ????sosisi (İtalya'da bulmak zor, onu baharatlı domuz sosisi ile değiştirmeyi düşünebilirsiniz)

temizlenmiş ve pişirilmiş domuz eti kabuğu 300 gr.

1 kg. haşlanmış beyaz fasulye

1/2 kg pirinç, haşlanmış ve iyice süzülmüş

1 soğan

3-4 diş kıyılmış sarımsak

Birkaç havuç

Defne yaprağı birkaç yaprak

Tatmak için baharatlı biber

Kırmızı biber 1 yemek kaşığı

2 kutu soyulmuş domates

Tuz ve karabiber

Sızma zeytinyağı

1 bardak içecek

Kesilmiş: işkembe ve domuz kabuğu şeritler halinde, güveç küpler halinde, domuz pastırması küpler halinde, chorizo ????dilimler halinde hazırlayın.

Yağı, sarımsağı, soğanı ve havucu pastırmayla birlikte kızartın, ardından dana güvecini ekleyerek kavurun ve ardından buharlaştıracağınız içeceğiekleyin. Domates ve defne yapraklarını ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın;

Yaklaşık 20 dakika piştikten sonra defne yaprağını çıkarın ve tavuğu ekleyin, ardından 20 dakika sonra kabuğu, işkembeyi ve kalın dilimler halinde kesilmiş chorizo'yu ve eğer cesursanız ve bulduysanız siyah muhallebi bile;

Kırmızı biberi ve pul biberi ekleyin, sosu birkaç bardak sıcak suyla inceltip tuzunu kontrol edin;

Beyaz fasulyeleri ekleyin ve tüm malzemelerin tatlarının birbirine karışması için en az 20 dakika pişirmeye devam edin. Gerekirse biraz daha su ekleyin: Porto usulü işkembe biraz sulu kalmalıdır.

Servis yapmak için, bir tabağa birkaç kepçe işkembe dökün ve garnitür olarak birkaç kaşık dolusu haşlanmış pirinç ekleyin (pirinç, Portekiz'de yaygın olarak garnitür olarak kullanılır ve bazen ekmek görevi görür).

Kıyılmış maydanozu (veya taze kişnişi) ekleyin.