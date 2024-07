Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne?

Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? Fenerbahçe'nin bu akşamki Lugano ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçı D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak. Peki D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne, Digitürk kaçıncı kanalda? Detaylar...

D-SMART GO NASIL İZLENİR?

D-Smart GO'yu akıllı telefonlarınızda ve tabletinizde (Android, iOS), 2017 model ve sonrası Samsung marka akıllı televizyonunuzda (diğer TV marka ve modelleri için de geliştirme yakında tamamlanacaktır) ve bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

D-SMART GO ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

Mevcut D-Smart TV aboneleri D-Smart GO'yu ücretsiz kullanabilirler. D-Smart TV abonelik paketlerine karşılık gelen D-Smart GO paketleri hediyedir.

Mevcut D-Smart Net aboneleri ise eğer daha önceden paketleri ile birlikte hediye aldıkları D-Smart GO üyelikleri var ise hediyelerini kullanmaya devam edebilirler.

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI D-SMART GO'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayağında Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olacağı maç, yarın D-Smart ile D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iki kez 'Devler Ligi' şampiyonluğunu kazanan yeni teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho önderliğinde Fenerbahçe, Avrupa arenasında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin Lugano ile Thun Arena'da oynayacağı sezonun ilk resmi maçı, yarın 21.30'da Türkiye'de sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

Maç yayını için hazırlıklarını tamamlayan yayıncı kuruluş, Aykut Aydın, Yağız Sabuncuoğlu ve Semih Sezerli'nin yorumcu olarak katılacağı 'Maça Doğru' programıyla 20.00'da izleyicileri maça hazırlayacak.

Spor Smart'tan yayınlanacak özel yayında ise Damla Uğurtürk ve Sezer Afşar, statta canlı bağlantılar ve röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak. Maçın anlatımında ise mikrofon başında Alp Özgen ve Emre Özcan olacak. Karşılaşma sonrası Mourinho'nun açıklamaları ve futbolcuların değerlendirmeleri, 'Maçın Ardından' programında ekrana gelecek.

DİGİTÜRK D-SMART GO KAÇINCI KANALDA?

Digitürk'te D-Smart GO bulunmamaktadır. İkisi farklı platformdur. D-Smart GO kullanabilmeniz için D-Smart TV ya da D-Smart Net üyeliğinizin olması gerekmiyor. D-Smart GO üyeliğinizi hemen oluşturarak 1 ay ücretsiz hediyeniz ile kullanmaya başlayabilirsiniz.