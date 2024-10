Rap müzisyeni Sean 'Diddy' Combs'a cinsel saldırı, tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla dava açılıyor. Combs'un Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu videoları Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor. Bunun dışında, Diddy Combs'un ev partileri yaparak birçok kişiyi alıkoyduğu, fuhuşa zorladığı söyleniyor. ABD'de davası devam eden Diddy Combs'un kim olduğu merak ediliyor. Notorious B.I.G. gibi sanatçıları keşfetmesi ve yönlendirmesi ile tanınan Combs, Bad Boy Records adlı plak şirketini kurmuştur. Peki, Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Detaylar haberimizde...

DIDDY COMBS KİMDİR?

Sean John Combs, daha çok bilinen sahne adlarıyla Diddy, Puff Daddy ve P. Diddy, 4 Kasım 1969 doğumlu Amerikalı rapçi, plak yapımcısı ve müzik yöneticisidir. Üç kez Grammy Ödülü kazanmış olan Combs, müzik kariyerine Notorious B.I.G., Mary J. Blige ve Usher gibi sanatçıları keşfederek ve geliştirmekteki rolüyle tanınmaktadır. Ancak Eylül 2024'te, haraççılık, zorla seks ticareti ve fuhuş amaçlı nakil suçlamalarıyla tutuklandığı bildirilmektedir.

Combs, Harlem'de doğup New York'un Mount Vernon bölgesinde büyüdü. 1993 yılında Bad Boy Records isimli kendi plak şirketini kurmadan önce Uptown Records'ta yetenek yöneticisi olarak görev yaptı. Notorious B.I.G. ile yaptığı işbirliği, onun kayıt kariyerinin başlangıcı oldu ve daha sonra menajerlik ve reklamcılık yapmaya devam etti. No Way Out (1997) adlı ilk stüdyo albümü, eleştirmenlerden olumlu yorumlar alarak Billboard 200'de zirveye çıktı ve yedi platin sertifikası aldı. Albümden çıkan iki önemli single, "Can't Nobody Hold Me Down" ve "I'll Be Missing You" ABD Billboard Hot 100'de bir numara oldu; ikincisi, listenin zirvesine çıkan ilk hip hop şarkısıydı.

Diddy, daha sonra Forever (1999) ve The Saga Continues... (2001) gibi albümlerle müzik kariyerine devam etti. 2006 yılında yayımlanan Press Play albümü ise listenin zirvesine yerleşti. 2010 yılında R&B sanatçıları Kalenna Harper ve Dawn Richard ile birlikte kurduğu Diddy – Dirty Money grubu, Last Train to Paris adlı albümü yayımladı ve bu albüm de başarılı oldu.

Müzik kariyerinin yanı sıra, MTV'nin gerçeklik dizisi Making the Band gibi medya projelerinde de yapımcı olarak yer aldı. 1998'de Sean John adlı giyim markasını kurdu ve 2004'te Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi'nden Yılın Erkek Giyim Tasarımcısı ödülünü kazandı. Diddy, içki markası Cîroc'un marka elçisi olarak 2007'den 2023'e kadar görev yaptı ve 2013'te Revolt televizyon ağını kurdu.

2023 yılı itibarıyla eski ortağı Cassie Ventura ona karşı cinsel saldırı davası açtı ve mahkeme dışında anlaşıldı. Ardından, 1991 ile 2009 yılları arasında Combs tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia eden 11 farklı davacı, sivil şikayetlerde bulundu. 2024 yılına gelindiğinde, Combs'a ait mülkler İç Güvenlik Bakanlığı tarafından basıldı ve Mayıs ayında, Ventura'nın bir otelde fiziksel olarak tacizine dair güvenlik kameraları görüntüleri yayımlandı. Diddy, bu saldırı için özür diledi.

Eylül 2024'te, Manhattan'daki bir federal büyük jüri tarafından suçlanan Combs, seks ticareti ve gasp gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Suçsuz olduğunu iddia eden Diddy'nin kefalet talebi iki kez reddedildi ve şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde federal gözaltında tutuluyor.

DIDDY COMBS OLAYI NEDİR?

ABD'li bir avukat, 100'den fazla kişinin rap müzisyeni Sean 'Diddy' Combs'a cinsel saldırı, tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla dava açacağı bilgisini paylaştı. Teksaslı avukat Tony Buzbee, iddia edilen mağdurlar arasında henüz dokuz yaşındayken istismara uğrayan çocukların da bulunduğunu belirtti. Buzbee, bu konunun "agresif bir şekilde takip edilmesi gereken önemli bir mesele" olduğunu ifade etti.

Diddy Combs'un avukatı Erica Wolff, müvekkilinin bu iddiaları "kesin ve net bir dille" reddettiğini, iddiaların "yanlış ve iftira niteliğinde" olduğunu vurguladı. Buzbee, düzenlediği basın toplantısında, kendisi ve ekibinin, "potansiyel olarak sorumlu tarafları" bulmak için "hiçbir çabayı esirgemeyeceklerini" açıkladı.

Wolff, BBC'ye verdiği bir demeçte, Diddy'nin "mahkemede masumiyetini kanıtlamayı ve kendisini temize çıkarmayı sabırsızlıkla beklediğini" belirtti. Ayrıca, "gerçeğin spekülasyonlara değil delillere dayalı olarak ortaya çıkacağını" ifade etti.

Bu dava, Combs'a karşı açılan son dava değil. Geçtiğimiz ay, Diddy'nin gaspetme ve seks ticareti suçlamalarıyla tutuklandığı bildirildi. Şu anda kefalet talebi reddedildikten sonra federal gözaltında bulunuyor ve itiraz süreci devam ediyor. Diddy, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiğini yineledi?.