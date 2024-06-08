Fenerbahçe'de olaylı başkanlık yarışı! İlk raundu kaybeden Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un ve Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçim süreci başladı. Sarı-lacivertlilerde Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısını Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün yönetmesi kararlaştırıldı. Aziz Yıldırım, bu karara kürsüye çıkarak tepki gösterdi ve kongreyi terk etti.

İLK RAUND ALİ KOÇ'UN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul toplantısını yönetmesi için Vefa Küçük'ü önerdi. Diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibi ise Şekip Mosturoğlu'nun ismini sundu. Yapılan oylamanın ardından Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün yönetmesine karar verildi. Bunun ardından Ülker Stadyumu'nda Vefa Küçük tezahüratları yapıldı.

FENERBAHÇE'NİN BORCU NE KADAR?

Fenerbahçe Kulübü, 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 arası 36 milyon euro zarar ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler, Mayıs 2018'de 612 milyon euro olan borcun Şubat 2024'te 307 milyon euro'ya indiğini duyurdu. Açıklamada "29 Şubat 2024 itibarıyla toplam yükümlülük tutarından Yönetim Kurulu alacakları arındırılmıştır; 1,521 milyar TL" ifadeleri de yer aldı.

AZİZ YILDIRIM'DAN TEPKİ

Yıldırım, Vefa Küçük'ün seçilmesine kürsüye gelerek tepki gösterdi. Yaşanan diyalog şu şekilde:

Aziz Yıldırım: Bir dakika beni dinleyin.

Vefa Küçük: Benden söz almadınız.

Aziz Yıldırım: Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun.

Vefa Küçük: Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız.

Vefa Küçük: Kürsüye kadar geldiğine göre bir 30 saniye söz hakkı tanıyalım Aziz Yıldırım'a.

KONGREYİ TERK ETTİ

Daha sonra Vefa Küçük'te söz alan Yıldırım "1 dakika beni dinleyin Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olsun. Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir" sözleriyle kongreyi terk etti.

AZİZ YILDIRIM'DAN TOPLANTI KARARI

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısını Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün yönetmesine tepki göstererek kongreyi terk eden başkan adayı Aziz Yıldırım, saat 13:30'da, Altunizade'deki ofisinde basın açıklaması yapacak.

KUTLUALP: DEMOKRATİK BİR DAVRANIŞ DEĞİL

Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Hakan Bilal Kutlualp sosyal medya hesabından yaşananlara tepki göstererek "Fethi Pekin'in Divan Başkanlığı oylamasındaki tutumu demokratik teammüllere uygun değildi. Vefa Bey'in adını söyleyip el kaldıranlara bakıp 'oylamaya gerek yok' demesi yanlış, yüksek itirazlardan sonra Şekip Bey'in adını söyleyip hiç bakmadan, 'Vefa Bey buyrun kürsüye' demesi demokratik bir davranış değil. Sayarsın bakarsın, sonucu söylersin, herkes saygı duymak zorundadır. Gereksiz yere henüz kongre başında gerginlik yaratıldı. Ne gerek var bunlara, burada herkes Fenerbahçeli" mesajını paylaştı.

EROL BİLECİK'TEN SERT SÖZLER

Olayların ardından Erol Bilecik'ten sert sözler geldi. Bilecik, kürsüde, "Cahil ile girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına. Son sözüm, bu sözü hak edenlere olsun; Korkakların ömrü, cesurların dedikodusuyla geçiyor" ifadelerini kullandı.

VEFA KÜÇÜK: AZİZ YILDIRIM TÜZÜĞE AYKIRI DAVRANDI

Sarı-lacivertlilerde Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısını yöneten Vefa Koç, Aziz Yıldırım'ın tüzüğe aykırı davrandığını söyledi. Küçük "Fenerbahçe kongreleri hep heyecanlı, mücadeleli geçmiştir. Ancak bunların hepsi tüzüğe, teamüle, saygıya ve sevgiye uygun geçmiştir. Bugün kürsüye müsaade alınmadan gelinmiştir. Tamam, eski başkanımızdır itiraz etmedik. Şu bilinsin ki Sayın Ali Koç da konuşmak isterse bizden söz hakkı almalı. Kongreyi ben yönetiyorum, benden müsaade almadan kimse bu kürsüye çıkamaz, mikrofona geçip konuşamaz. Dünden beri benim hasta olduğum yalanını yaydılar. Çok şükür buradayım. Ben gerçekten hastayım, doğuştan Fenerbahçe'ye hastayım. Fenerbahçe genel kurullarının duayen ve tecrübeli başkanıyım. Buraya hak ederek ve sizlerin oylarıyla geldik. Kimse buna gölge düşüremez" dedi.

HULUSİ BELGÜ: FENERBAHÇE İÇİN ALİ KOÇ

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Hulusi Belgü, kongredeki konuşmasında Ali Koç'a neden destek verilmesi gerektiğini sıraladı. Belgü, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Artık sadece eleştirmek değil, maddi ve manevi her şeyimi Fenerbahçe'ye vermek istiyorum. Büyük bir özveri ile batık bir kulübe sahip çıktığı için Ali Koç diyorum. 'Ben Fenerbahçeyim' demediği için, 'Burası benim, seni içeri almıyorum' demediği için, taraftara 'Siz bu stada sokmam' demediği için, 'Göğüs reklamı almam' deyip Katar Şeyhi'nin formamıza koymadığı için, genel kurulda konuşan üyeleri tehdit etmediği için, Alex gibi bir değeri harcamadığı için, 'Şampiyon olmasak ne olur?' demediği için, şampiyon hocaları kendisinin önüne geçer diye göndermediği için, Riyad'da Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıktığı için, otobüsümüz kurşunladığında 1 hafta sonra maça çıkmadığı için Ali Koç. 99 gol atan, 99 puan toplayan, son Galatasaray maçında gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren takımımızı tebrik etme inceliği gösterdiği için Ali Koç. 'Konuşursam yer yerinden oynar' demeyip yumruğunu gerçekten masaya vurduğu için Ali Koç. Karşı yönetime giren üyeleri 'Fetocu, Adnancı' diye yaftalamadığı için Ali Koç. Her daim Fenerbahçe'nin yanında olacağı için Ali Koç. Bu sene şampiyon olacağı için Ali Koç, Fenerbahçe için Ali Koç" şeklinde konuştu.