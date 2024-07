D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir?

D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO, D-Smart GO internet üzerinden film ve dizi içerikleriyle birlikte Canlı TV izleyebileceğiniz bir servistir. Peki, D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO'nun nasıl izleneceği hakkında bilgi almak isteyenler için bu yazıyı hazırladık. Detaylar...

D-SMART GO TV'DEN NASIL İZLENİR?

D-Smart GO'yu akıllı telefonlarınızda ve tabletinizde (Android, iOS), 2017 model ve sonrası Samsung marka akıllı televizyonunuzda (diğer TV marka ve modelleri için de geliştirme yakında tamamlanacaktır) ve bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

iPhone, iPad veya Android cihazlardan izlemek için ayrı üyelik gerekli midir?

Farklı bir üyelik gerektirmeksizin akıllı telefon, tablet, akıllı televizyon ve bilgisayarınızda D-Smart GO üyeliğinizi kullanabilirsiniz.

D-Smart GO'yu hangi mobil cihazlarda kullanabilirim?

D-Smart GO'yu akıllı telefonlarınızda ve tabletinizde (Android, iOS), Samsung ve LG marka akıllı televizyonunuzda (diğer markalar yakında geliştirmesi tamamlanacaktır) ve bilgisayarınızdan kullanabilirsiniz.

D-Smart GO'yu aynı anda kaç cihazda izleyebilirim?

D-Smart GO paketiniz kapsamında belirtilen eş zamanlı kullanım limitine uygun şekilde limitlendirilir.

D-Smart GO servisinden yararlanabilmek için gerekli olan minimum sistem özellikleri nelerdir?

D-Smart GO'yu akıllı telefonlarınızda ve tabletinizde (Android, iOS), akıllı televizyonunuzda (Samsung, LG, Sunny, Vestel) ve bilgisayarınızdan kullanabilirsiniz. D-Smart GO Android TV uygulamasını Play Store'dan Google Sertifikalı 6.0 ve üzeri Android versiyonuna sahip Android TV Box ya da Android TV'lerinize yükleyerek kullanabilirsiniz. D-Smart GO Samsung TV uygulamasını yüklemek için televizyonunuzun üretim yılı 2017 ve sonrası olmalı. Yani televizyonunuz M, N ve R serisi olmalı. D-Smart GO LG TV uygulamasını yüklemek için televizyonunuzda webOS 3.0 , webOSTV 3.5 , webOSTV 4.0 , webOSTV 4.5 işletim sistemi yer almalı. D-Smart GO iOS uygulamasını yüklemek için cihazınızın iOS 11 ve üzeri iOS versiyonuna sahip olması gerekmektedir. Uygulama iPad, iPhone ve iPod Touch cihazlar üzerinde kullanılabilir. D-Smart GO Android uygulamasını yüklemek için cihazınızın en az 5.0 ve üzeri Android versiyona sahip olması gerekmektedir. Internet Explorer tarayıcılar desteklenmemektedir.