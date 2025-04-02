Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı

Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı
Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Dev derbinin galibi Cimbom
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı

Maç sonuna damga vuran anlar! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı
Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki

Galatasaray'dan Mourinho'nun olay hareketine ilk tepki

ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı birçok ülke için, yeni vergi getirdi. Trump ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı gümrük vergisi oranının yüzde 10 olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyanın merakla beklediği gümrük tarifelerini açıkladı. Trump, yurt dışından ithal edilen tüm ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdi.

TÜRKİYE'YE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ

Yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Ayrıca AB'ye yüzde 20, İngiltere'ye yüzde 10 gümrük vergisi getirildi.

Yeni vergi oranları şu şekilde:

  • AB'ye %20
  • Türkiye'ye %10
  • İngiltere'ye %10
  • Brezilya'ya %10
  • Güney Afrika'ya %30
  • Çin'e %34
  • Tayvan'a %32
  • Japonya'ya %24
  • Güney Kore'ye %25
  • Tayland'a %36
  • Malezya'ya %24
  • İsviçre'ye %31
  • Vietnam'a %46
  • Hindistan'a Yüzde 26

ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi

ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi

ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi

ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıCuma Agsu:

sarı kafa yine dünyayı karistirmaya çalışıyor ekonomi ile

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

insan kendi gibi adi birisine tabi ki tolerans sağlar

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme82
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyonuz atalay:

bizim yalakalar da teslim,ve ayfon pro almakta yarışıyor. milliyetçi olun,abd ve İngiliz e kuruşum nasip olmaz.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Eeeeyyyyy Amerikaa...

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSemih Serinkan:

avrupanın eli armut toplamıyor ya onlarda misilleme yapacaklardır bu değerlerle çok oynamak çok doğru bir iş değil

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Onlarda Amerika ya iki katina cikarsin gumruk vergilerini..Bakalim kim iflas edecek..

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Adam gizli türkiye sever yüzde 10 la iyi yırtmış türkiye ??

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİdi Amin:

Dünyanın tek çaresi var o da doları rezerv para olmaktan çıkarmak, aksi takdirde iş işten çoktan geçmiş olacak

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer D:

Hadi bakalım buyrun burdan yakın Eyyyy Avrupaa eyyyy Çin bitti işiniz sırtınız yasladıgınız sarı kafa abd şimdi sizlere yaslıyacak hazırlayın bebe yaglarını

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

Avrupa'ya da Çin'e de hiç bir şey olmaz istediği kadar uygulasin

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.