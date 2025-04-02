ABD'den Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi
ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı birçok ülke için, yeni vergi getirdi. Trump ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı gümrük vergisi oranının yüzde 10 olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyanın merakla beklediği gümrük tarifelerini açıkladı. Trump, yurt dışından ithal edilen tüm ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdi.
TÜRKİYE'YE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ
Yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Ayrıca AB'ye yüzde 20, İngiltere'ye yüzde 10 gümrük vergisi getirildi.
Yeni vergi oranları şu şekilde:
- AB'ye %20
- Türkiye'ye %10
- İngiltere'ye %10
- Brezilya'ya %10
- Güney Afrika'ya %30
- Çin'e %34
- Tayvan'a %32
- Japonya'ya %24
- Güney Kore'ye %25
- Tayland'a %36
- Malezya'ya %24
- İsviçre'ye %31
- Vietnam'a %46
- Hindistan'a Yüzde 26