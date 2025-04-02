Trump tarihi konuşmasını yaptı! Dünyaya vergi yağdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyayı yakından ilgilendiren gümrük tarifelerini açıkladı. ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25, ithal edilen diğer tüm ürünlere ise yüzde 10 gümrük vergisi getirildi.

TRUMP GÜMRÜK TARİFELERİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump günlerdir beklenen konuşmasına başladı. Trump tüm dünyaya yeni gümrük tarifelerini duyurdu. ABD'nin yeniden zengin olacağını söyleyen Trump, ülkedeki iş kaybını telafi etmeye başladıklarını belirtirken, fabrikaları işaret etti. Diğer ülkelerle aralarındaki eşitsiz ticari koşulları vurgulayan Trump, onların yüksek gümrük vergileri uyguladığını kaydetti. Trump, Avrupa Birliği ve Hindistan'ın uyguladığı vergileri örnek gösterdi.

ÇİN'E YÜZDE 34 VERGİ

Trump konuşmasında, gümrük vergi oranlarının yazdığı bir tabloya başvurdu. Tabloya göre; Çin'e yüzde 34; Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 20; Japonya'ya yüzde 24; İngiltere'ye ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Türkiye'ye yönelik gümrük vergisi oranı ise yüzde 10 olarak tayin edildi.

OTOMOBİLDE YÜZDE 25, TÜM İTHAL ÜRÜNLERDE YÜZDE 10 EK VERGİ

Trump ilk duyurduğu vergi otomobillerde oldu. ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildi. Trump getirdiği vergi bununla sınırlı olmadı. ABD'nin ithal edilen tüm ürünlere yüzde 10 genel gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi.

"KANADA SÜT ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 300 VERGİ UYGULUYOR"

Trump şunları söyledi: "Hepinizin desteğini istiyoruz. Herkes harika, çok teşekkürler. Yakında çok mutlu olacağız hep birlikte. Sadece araba fabrikaları değil; ama özellikle araba üreticileri ne kadar mutlu göreceğiz. Aynı zamanda çiftçiler için de çok iyi haberlerimiz var. Onlar yıllardır dünyadaki diğer üreticiler tarafından hep rahatsız edildiler. Kanada yüzde 300 süt ürünlerinde vergi uyguluyor. Önce düşük fiyatla karton süt veriyorlar sonra yüzde 300'e çıkardılar vergileri. Sorunca da 'Hayır bakın yüzde 3' diyorlar. Zincirde neler oluyor, bu kesinlikle adil değil. Kanada gibi bir ülkeyi hep sübvanse ediyoruz. Meksika'yı yılda 200 milyar destekliyoruz yılda. Neden yapıyoruz bunu? Bizim nasıl çıkarımız var. Bu yüzden bu kadar borcumuz var bütçe açığımız çıkıyor. Vergisiz tarifesiz politikalar nedeniyle. Diyorlar ki 'Biz size arabalarımızı göndereceğiz ama sizden hiçbir şey almayacağız'. Biz Avusturalya'dan biftek alıyoruz. Geçen sene o kadar yüksek miktarda aldık ki. Çünkü onlar kendi çiftçilerini korumak istiyorlar. Halbuki bu gece arısından itibaren 'Hayır' diyeceğim. Çin pirinç üreticilerine yüzde 65 vergi öneriyor. Japonya yüzde 700'den fazla vergi uyguluyor.

"BİZDEN ALINAN BÜTÜN ZENGİNLİĞİ GERİ GETİRECEĞİZ"

Yumurta fiyatları yüzde 50 düştü, sayın Tarım bakanım harika iş çıkardınız. Yüzde 59 kadar indi fiyat. Yüzde 2,8 vergi uyguluyorduk. Koruma bariyerleriyle kendilerini koruyordu bizi fakirleştiriyordu. Çin güçlü ülke ama ilk sırada değiller. Amerika onlar için ciddi fiyat ödüyorlar. ABD daha önce en zengin ülkeydi. 1880'lerde o kadar çok para vardı ki. Şimdi bu problemi yakında çözeceğiz. Yeniden para biriktireceğiz. 1913'de gelir vergisi icat ettiler. Böylece 1929'da çok ciddi bir düşüşe, krize geldi büyük buhranla beraber. Böylece tarifeleri geri getirmek istediler ülkemizi geri getirmek için ama çok geçti. Tekrar toparlanmak yıllar aldı. Artık hiçbir şey için geç değil. Tekrar akıllı olmaya ve zengin olmaya başlayacağız. Bizden alınan bütün zenginliği geri getireceğiz. Diğer tüm ülkelerden çok daha zengin olabilirdik. Maalesef 1 yüzyıl kaçırdık ama yeniden zengin olacağız. Biz artık tek taraflı uygulamalara son veriyoruz. Kanada'nın, Meksika'nın borçlarını biz ödeyemeyiz. Bütün dünyanın borçlarını biz kapatamayız. Onlar 'neden artık bizimle ilgilenmiyorsunuz' diye üzülüyorlar ama biz önce kendi vatandaşlarımızı düşüneceğiz. Amerikan işçileri için buradayız ve onları ön sıraya koyuyoruz. Öncelikli Amerika. Joe Biden'ın son yılında maalesef binlerce iş kayboldu. Bizim ticaret açığımız 1.2 trilyon dolar gibi bir rekora imza attı. NAFTA'nın kurulduğundan bu yana en yüksek rakam.

"YARINDAN İTİBAREN ABD KARŞILIKLI VERGİ UYGULAMASINA BAŞLIYOR"

Kongreden bunun bitirilmesi için onay almamız gerekiyordu. Hakikaten yapılan en kötü ticaret anlaşmasıydı. 90 bin fabrika kapatmak zorunda kaldı. 5 milyon emekçi işini kaybetti. 19 trilyon dolar şimdiye kadar yapılmış en kötü ticaret anlaşması. Bu kayıplar nedeniyle diğer ülkeler 26 trilyon dolar Amerika'nın zenginliğinden aldılar. ABD artık yeterince hastalarımız için antibiyotik bile üretemiyor. Maalesef kendi hastalarımız için yurt dışından ilaç almamız gerekiyor. Bütün bilgisayarlarımız neredeyse ithal ediyoruz. Çin'de tersanede üretilen gemiler Amerika'dan daha fazla. Bu alanları hep biz domine ediyorduk. Ticaret açığı Amerika'nın milli güvenliğinde çok ciddi sorun haline geldi. Yarından itibaren ABD karşılıklı vergi uygulamasına başlıyor. Yıllardır neler olduğunu görüyoruz. Birçok bariyerler getirdiler bize. Nazik insanlar bize nazik yollarla yanaşmadılar. Sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Tarifeler tamamen karşılıklı olmayacak, birçok ülke için bu çok zor olabilir.

ÇİN'E YÜZDE 34, TAYVAN'A YÜZDE 32, AB'YE YÜZDE 20, JAPONYA'YA İSE YÜZDE 24 VERGİ

Çin en önde, yüzde 67 vergi. Bakın ABD'ye uyguladığı vergi yüzde 67. Biz ona karşı yüzde 34 vergi uygulayacağız. Biz onlardan çok daha az istiyoruz. Bundan neden şikayet etsinler? AB hakikaten çok zor rakip. O kadar dostane davrandılar ki, öyle bir soydular ki, yüzde 39. Karşılık olarak yüzde 20 vergi getiriyoruz. Vietnam harika pazarlıkçı. Yüzde 90 vergi istiyor. Tayvan bizim bütün bilgisayar ciplerini aldı, onlar üretiyor, yüzde 64 vergi uyguluyor. Tayvan'da dünyanın en büyük şirketlerden biri, yüzde 64 uyguluyor, biz yüzde 32 uygulayacağız. Japonya, harika insanlar. Ben bunlara izin veren buradakileri suçluyorum. Japonya yüzde 46 vergi uyguluyor biz onlara yüzde 24 uygulayacağız. Hindistan hep dostuz diyorlar ama dost gibi vergi uygulayamıyorlarmış yüzde 52. 7 yıl önce geldiğimde Çin'le çalışıyorduk.

"DİĞER ÜLKELER ARTIK BU ADALETTEN UZAK DÜZENE SON VERECEKLER"

Belki birazcık sert bir dille konuşuyoruz ama bizi anlıyorlar. Japonya'nın Başbakanı harika bir insandı. Maalesef suikaste kurban gitti. Ama bir şey yapmamız lazım. Bu adil değil demiştim, o da evet biliyorum demişti. Çok centilmendi. Bir şey yapmalıyız demiştim, o da biliyorum demişti. Ama o anlaşma daha iyi olabilirdi. İngiltere yüzde 10. Biz de onlara aynı şeyi yapıyoruz yüzde 10. Güney Afrika yüzde 60. Biz onlara milyonlarca dolar ödüyoruz. Brezilya yüzde 10, Bangladeş yüzde 74. Pakistan yüzde 58. Sri Lanka yüzde 88. Biz ne yapıyoruz? Yüzde 88 de alabiliriz. Görüyor musunuz o kadar adaletten uzak ki bu rakamlar. O yüzden minimum bir tarife uygulayacağız yüzde 10. Diğer ülkeler artık bu adaletten uzak düzene son verecekler. Hakikaten gümrüklerde çok kötü şeyler oluyor. Şimdiye kadar görülmedik bir şey. Herhangi bir şekilde hile yaparlarsa 10 yıl hapis cezası var. Biz dünyanın en büyük pazarıyız. Bundan 4 yıl önce Çin'e karşı katlanıyorduk ama son 4 yılda hakikaten çok ciddi bedeller ödedik. Artık bunun bedelini ödeyemem.

"GELECEKLER, AMERİKA'DA ÜRETECEKLER"

Verilen sözler tutulmalıdır. Ben verdiğim sözleri tutmak istiyorum. Herhangi bir şirket bizim sağduyumuza karşı çıkarsa, tekrar altını çiziyorum, nazik karşılıklı. Bu tamamen karşılıklı değil nazik karşılıklılık ilkesi. Eğer şikayet ederlerse, elbette ki ederler. İsterlerse vergiyi sıfıra indirebilirler. Çok net koşulu var bunun gelecekler, Amerika'da üretecekler. Birçok krallar, büyükelçiler, bakanlar arıyorlar, gelmek istiyorlar bu vergileri aşmak için. Gelin bariyerleri kaldırın, kendi vergilerinizi indirin ya da gelin burada üretim yapın. Bu Amerika mallarına bu kadar yüksek vergi ödemek bize zarar veriyor. Günün sonunda ciddi ekonomik zarar altında kalıyoruz. Bu tarifeler şimdiye kadar olmadık bir büyüme sağlayacak.

"ÇOK ZENGİN ŞİRKETLER GELİYORLAR, BURAYA YATIRIM YAPMAK İSTİYORLAR"

Şu anda bile başladı bu büyüme süreci. Bütün ülke çapında bu hava başladı. Çok ciddi büyük, zengin şirketler geliyorlar buraya yatırım yapmak istiyorlar, üretim yapmak istiyor. En büyük şirketler buraya gelecekler. Gelip beni görüyorlar. Bir yandan da çok meşgulüm. Rusya, Ukrayna, Ortadoğu, Husilerle uğraşıyoruz. Gemileri batırıyoruz. Birçok konu var uğraşmamız gereken. Şimdi küçük bir liste vereyim. Şimdiye kadar Amerika'ya yatırım yapmak istediğini ilan etmek isteyen şirketler. Apple 500 milyar dolar harcayacak. Tayvan'dan gelen ciplerin üreticisi 200 milyar yatırım yapacak. Vergileri ödemek istemiyorlar. Yüzde sıfırdan neredeyse tamamını buraya getireceğiz. Tamamı neredeyse Tayvan'da üretiliyordu. Yüzde 100'ü burada üretiyordu, bu ofiste oturanlar işlerini iyi yapmadığı için maalesef hepsini kaybettik.

Bu bizim ülkemizi tüm ülkeyi dönüştürmek demek. Yalnız otomobil değil her türlü ürünü dönüştürüyor burayı bir endüstri cenneti haline getiriyor. Sendika işçileri ve sendikaya üye olmayan işçiler herkes duysun. Şimdiye kadar 6 trilyon dolar gibi yatırım. Son yıllarda görülmemiş rakam. Bunun küçücük yüzdesi bile yoktu öncesinde. Eğer olsaydı bugün bambaşka bir ülke olurdu ABD. Böyle bir transformasyon daha önce olmadı. Buna şahit olmak hakikaten inanılmaz bir şey.

"KÜRESELCİLERDEN BİRTAKIM ŞİKAYETLER DUYACAKSINIZ"

Bu ülkeyi yeniden yapmak istiyorlar. Daha önce ulaşmadıkları seviyeye getirmek istiyorlar ülkelerini. Küreselcilerden birtakım şikayetler duyacaksınız. Birtakım yalan haberler olacak. Bunu unutmayın. Geçtiğimiz 30 yıl boyunca söyledikleri her şey yanlış. NAFTA, Çin konusunda Transatlantik işbirliği konusunda yanıldılar. Bu ülkedeki işleri yok ettiler. Hepsi işlerin başka ülkelere gitti.

"ÇİN BİZİ İSTİSMAR EDİYOR"

Benim Çin Devlet Başkanına büyük saygım var. Ama onlar bizden çok yararlanıyor, bizi istismar ediyor. Buna müsaade ediliyorsa diyecek bir şeyim yok. Anlıyorlar benim ne yapmak istediğimi. Buna karşı bir şey yapmak gerekiyordu. Elbette onlar da buna karşı strateji geliştirebilir, anlıyorum. Borsa yüzde 88 yükseldi. Bakın şimdiye kadar en hızlı yükselişleri yaşıyoruz benim dönemimle birlikte. Ben o rakamlardan daha net bir şekilde kısa sürede olacakları göstereceğim. Kapanan fabrikalar açılacak; hatta yepyeni fabrikalar kurulacak. Dünyanın en iyilerin burada yeşerdiğini göreceksiniz. Otomobil üreticileri en iyi otomobillerini burada üretecekler.

Kampanya sırasında üretmek için Meksika'ya gitmelisiniz diyorlardı. Ama ben bütün bunları değiştireceğimi haykırıyordum. Söz verdiklerimi yapacağım. 40 yıl önce ne dediysem onu yapacağım. Ben o zamanlar da bu ülkenin nasıl soyulduğunu söylüyordum. Bu benim için büyük onur. Nihayet bunu değiştirme gücüm var. Çin'e bakın 100 milyar dolarlar kazandılar ve bize 10 cent bile ödemediler. Biden hiçbir şey yapamıyordu. Çin'le çok özel ilişkisi vardı.

"ÇOK KISA SÜRE İÇİNDE BU ÜLKE BAMBAŞKA BİR YERE GELECEK"

O kadar yüksekti ki milyarlarca dolarlardan bahsediyoruz. Bütün bunların sonucunda çok açık farkla seçimi kazandık. Çok kısa süre içinde göreceksiniz bu ülke bambaşka bir yere gelecek ve bütün dünya bizden bahsedecek. Şubat'ta son 4 yılın en düşük seviyesine geldi enflasyon. 1,5 ay içinde 4 hafta içinde sürekli yumurta fiyatlarından şikayet edilirken bakın çok ciddi düşüş oldu. Yüzde 250 vergi ödüyorduk ve yumurta alamıyorduk.

"YUMURTAYA ERİŞİM ÇOK DAHA KOLAYLAŞTI"

Harika bir Tarım Bakanım var, çok iyi iş çıkardı. Yumurta fiyatlarını yüzde 59 düşürdü. Yumurtaya erişim çok daha kolaylaştı. Paskalyada plastik yumurta kullanalım diyordu da hayır hayır bunu yapamayız dedim. Şarküteri ürünlerine insanların erişimi çok zorlaşmıştı. Halbuki benzin fiyatları, şarküteri fiyatları, yiyecek malzemesi fiyatları düşüyor. Birkaç hafta içinde yeni fabrikalar ve yeni iş alanları açıldıkça fiyatların nasıl düştüklerini göreceksiniz. Benim dönemimde enflasyon olmayacak. Uyuyan Joe'dan yeni bir düzene geçeceğiz. Uyuyan Joe'da tarihin en yüksek enflasyonunu gördü bu ülke. Milyonlarca insan açık kapı politikasıyla ülkemize geldi. Bunlar çok üzücü.

"SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARINI KESMEYECEĞİZ"

Göçmenleri göndermek istemeyen hakimler var, onlar problemiz. Suç işleyenler var, cinayet şebekeleri var. Radikal hakimler onlarla ilgili bir işlem yapmak istemiyor. Şimdi en iyi sınırlara sahibiz. Benim ilk dönemimden de daha iyi. O zaman iyi iş çıkarmıştık. En güvenli sınırlar vardı. Ama şimdi ondan da iyi. Çok daha iyi noktaya geldik bu kadar kısa sürede. Bizim ülkemize gelmek isteyen herkese kapımız açık, yeter ki yasal yollarla gelsinler. Fabrikalarda çalışacak insanlara ihtiyacımız var ama insanlar yasal yollardan gelmeleri. Onlar bu ülkeyi seven insanlar olmalı, bu ülkeden nefret eden insanlar değil, en büyük vergi indirimlerine gideceğiz aynı zamanda. Sosyal güvenlik, sağlık yardımlarını kesmeyeceğiz. Bu ülke ekonomik çöküşe doğru gidiyordu. Bu nedenle bu kadar çok oy aldım aslında.

"BORÇ AÇIĞINI KAPATMAMIZ GEREKİYOR"

Amerika'da üretilmiş araba alırsanız faiz indirimi ve kredilerde de indirim olacak. Böyle bir şey daha önce olmamıştı. İlk kez getiriyoruz. Çok temel ve basit bir şey, önceden düşünülmesi gerekiyordu ama kimse yapmadı. Bu benim fikrimdi. Bu arada borç açığını kapatmamız gerekiyor. Senatoda borç planı üzerinde çalışıyoruz. 2 ayrı kararname üzerinde çalışıyoruz. Vergi indirimlerin daimi olmasını istiyoruz. Sınır güvenliği üzerine çok çalışıyoruz. Göreceksiniz böyle bir yasa paketi uzun yıllardı gelmedi. Bazıları bunu sevecekler, bazıları biraz daha az sevecekler. Belki de aradıklarını tam bulamayacaklar. Ama bu Amerikan tarihinde geçmiş en önemli yasa tasarısı olacak. Bu bize çok görkemli bir yol açacak. Yeniden bütçemizi olması gereken yere getireceğiz."