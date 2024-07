D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917

D-Smart GO canlı izle linki araştırılıyor. D-Smart GO'den maçları ve spor programlarını izlemek isteyenler, cep telefonu, tablet bilgisayarlarından D-Smart GO canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, D-Smart GO HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? D-Smart GO canlı izle! Spor Smart canlı izle şifresiz! Spor Smart canlı izle! D-Smart GO şifresiz canlı izleme linki, D-Smart GO canlı yayın izle araştırılıyor. İşte D-Smart GO canlı yayın izle linki...

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan D-Smart GO kanalının frekans bilgileri şöyle:

• Frekans: 12245

• Polarizasyon: H - Yatay

• Kapsama: Doğu

• SR: 27500

• FEC: 5/6

• Sistem: DVB-S2

• Modülasyon: 8PSK

D SMART HANGİ PLATFORMDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Litvanya'yı konuk edecek. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çalacak. Delajod'un yardımcılıklarını ise Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlenecek. Icardi, Zaha, Angelino, Bakambu gibi dünya çapında yıldızları renklerine katarak transferde şov yapan Galatasaray, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Zalgiris'i İstanbul'da ağırlayacak. Maç D Smart'tan yayınlanacak.

D-Smart, Doğan Yayın Holding tarafından kurulan 24 Mart 2018'de ise Demirören Holding'e satılan, 2006 yılında çalışmalarına başlanan ve 10 Şubat 2007'de hizmete giren bir dijital yayın platformudur. D-Smart, özel kanallarında VideoGuard şifreleme sistemini kullanmaktadır.

D Smart Web sayfasına giderek abonelik işlemleri yapabilirsiniz.