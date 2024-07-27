Üye Girişi
Haberler

D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-Smart GO'dan maçları ve spor programlarını izlemek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından D-Smart GO canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, D-Smart GO HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? D-Smart GO canlı izle! D-Smart GO canlı izle şifresiz! D-Smart GO canlı izle! Spor Smart şifresiz canlı izleme linki, D-Smart GO canlı yayın izle araştırılıyor. İşte D-Smart GO canlı yayın izle linki...

D-Smart GO canlı izle linki araştırılıyor. D-Smart GO'den maçları ve spor programlarını izlemek isteyenler, cep telefonu, tablet bilgisayarlarından D-Smart GO canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, D-Smart GO HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? D-Smart GO canlı izle! Spor Smart canlı izle şifresiz! Spor Smart canlı izle! D-Smart GO şifresiz canlı izleme linki, D-Smart GO canlı yayın izle araştırılıyor. İşte D-Smart GO canlı yayın izle linki...

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan D-Smart GO kanalının frekans bilgileri şöyle:

• Frekans: 12245

• Polarizasyon: H - Yatay

• Kapsama: Doğu

• SR: 27500

• FEC: 5/6

• Sistem: DVB-S2

• Modülasyon: 8PSK

D SMART HANGİ PLATFORMDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Litvanya'yı konuk edecek. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çalacak. Delajod'un yardımcılıklarını ise Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlenecek. Icardi, Zaha, Angelino, Bakambu gibi dünya çapında yıldızları renklerine katarak transferde şov yapan Galatasaray, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Zalgiris'i İstanbul'da ağırlayacak. Maç D Smart'tan yayınlanacak.

D-Smart, Doğan Yayın Holding tarafından kurulan 24 Mart 2018'de ise Demirören Holding'e satılan, 2006 yılında çalışmalarına başlanan ve 10 Şubat 2007'de hizmete giren bir dijital yayın platformudur. D-Smart, özel kanallarında VideoGuard şifreleme sistemini kullanmaktadır.

D Smart Web sayfasına giderek abonelik işlemleri yapabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Galatasaray Spor Smart D Smart Futbol Spor Spor Futbol Gündem Teknoloji Spor Haberler

İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz

İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz

 Özel'den Erdoğan'a 'SGK borcu' yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz

Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz

 Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Bakmadan Geçme

Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak?
Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi

Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title