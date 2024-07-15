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Can Yaman'ın yeni sevgilisi kim? Can Yaman şu an nerede yaşıyor?

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Can Yaman'ın yeni sevgilisi kim? Can Yaman şu an nerede yaşıyor? Ünlü oyuncu Can Yaman'ın yeni sevgilisi ve yaşadığı yer, hayranları tarafından merak ediliyor. Yaman'ın özel hayatı ve yaşamı hakkında detaylar gündeme geliyor.

Uzun süredir yurt dışında yaşayan oyuncu Can Yaman, dans hocası Mariagiulia Venanzi ile bir partide dudak dudağa görüntülendi. Peki, Can Yaman'ın yeni sevgilisi kim? Can Yaman şu an nerede yaşıyor?

CAN YAMAN'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Son olarak Diletta Leotta ve aktris Francesca Chillemi ile aşk yaşayan Can Yaman, bu sefer gönlünü bir dans hocasına kaptırdı. Önceki akşam eğlenmeye çıkan ikili bir barda dudak dudağa görüntülendi.

Can Yaman'ın yeni sevgilisi kim? Can Yaman şu an nerede yaşıyor?Can Yaman

CAN YAMAN ŞU AN NEREDE YAŞIYOR?

Dünya çapında tanınan bir oyuncu haline gelen Can Yaman, geçtiğimiz aylarda Dubaili bir aileden yemek teklifi almıştı. Can Yaman'la tanışıp yemek yiyen aile 1 milyon euro teklif etmişti. Ancak Yaman, kariyerine uymadığı gerekçesiyle teklifi reddetmişti.

Can Yaman'ın yeni sevgilisi kim? Can Yaman şu an nerede yaşıyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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