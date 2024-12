Can Grubu kimin, sahibi kim, bünyesinde hangi şirketler var? Kemal Can kimdir?

Park Grubu, bünyesinde Habertürk ve Show TV gibi kanalları bulunduran Ciner Yayın Holding'deki tüm hisselerini Can Grubu'na devretti. Can Grubu'nun bünyesinde ise Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi okullar yer alıyor. Can Grubu kimin, bünyesinde hangi şirketler var?

CAN GRUBU TÜM HİSSELERİ SATIN ALDI

Açıklama Habertürk'ün internet sitesinden yapıldı. Açıklamada, Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamını Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalandığı belirtildi.

Park Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."

KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can, aslen Ağrılı olarak biliniyor. Otelleri, benzin istasyonları ve hastaneleri olan Kemal Can, 31 Mart 2019 snesi yerel seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve sonra seçilen Savcı Sayan'ı ziyaret etmişti.

CAN GRUBU HAKKINA

Temelleri 1950 yılında atılan ve 1986 yılında holdingleşerek aktif ticari faaliyetlerine başlayan Can Holding, 1990 itibariyle resmi olarak merkezini, gelişen iş hacmini düşünerek, yeni pazarlar ve fırsatları takip etmek, yurtdışı ticaret koordinasyonu ve operasyonel verimliliği arttırmak için ticaretin kalbi İstanbul'a taşımıştır.

Aktif ticari operasyonlarının İstanbul'a taşınması sonrası grup, gelişen uluslararası ticaret hacmi nedeniyle ilk yurt dışı ofisini 1991 yılında Dubai'de açmış ve bu tarihte uluslararası ticaret hacmini daha yaygın ve kurumsal hale getirmiştir.

90'lı yıllarda SSCB'nin dağılması sonrasında dünya ticaret dengelerinin değişmesi, tüketim ihtiyaçlarının ve faaliyetlerinin bu bölgelerde yoğunlaşması ile yeni kurulan Orta Asya Türki Cumhuriyetlerinin serbest ticaret hayatına dahil olması nedeniyle bu bölgelere çok hızlı ve aktif bir giriş yapmış ve yoğun ticaret faaliyetleri ile grubun yurt dışı operasyonları ve büyümesi daha fazla hız kazanmıştır.

Bu bölgelerdeki ticari büyüme potansiyeli gören kurucumuz yeni kurulan bu ülkelerde yatırım yapan ilk şirketlerden olan Can Grubu'nun bu bölgedeki ilk şubesini ve yatırımını 1991 yılında Kazakistan'da yapmış ve bu genç ülkenin ilk yabancı yatırımcılarından biri olmuştur.

Ardından Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan'da ticari faaliyetlere başlamış, yeni kurulan bu ülkelerin ilk yabancı yatırımcılarından olmuştur.

Güvene dayalı ve doğru yerel işbirlikleri ile ticari temellerin sağlam atıldığı bu ülkelerde grubun bugün itibariyle de yatırımları büyüyerek, güçlenerek ve çeşitlenerek devam etmektedir.

Temelde geniş bir EKOSİSTEM kurma gayesi; Yatırımların yerinde kontrolü, güven ilişkisi çerçevesinde yerel işbirlikleri kurulması sebebiyle Grup başta bu bölgeler olmak üzere uluslararası arenada önemli bir oyuncu olmaya başlamış ve planlı bir şekilde Irak, Suriye, Lübnan, İsrail gibi Orta Doğu ülkelerinde doğrudan yatırım, işbirlikleri ve ticari faaliyetlere başlayarak coğrafi sınırları aşarak "uluslararası" olmak hedefinin temellerini sağlamlaştırmıştır.

Bu planlı ve istikrarlı büyüme vizyonu çerçevesinde, 1993 yılında, Türkiye'nin bugün itibariyle En Fazla Akaryakıt İstasyonu İşletme Sahipliği olan "Enerji Petrol" temellerini İstanbul'da atarak, İlk Akaryakıt İstasyonu kurulmuş ve aynı yılda uluslararası büyük hacimli Petrol ve türevleri ticaretine başlanmıştır.

Enerji sektöründe hızla ve planlı bir şeklide büyüyen "Enerji Petrol", 2000 yılında, stratejik yatırım olması sebebiyle çok ağır yasal şartlara uygunluk prosedürlerinin tamamlanması sonucu "Dağıtım Lisansı" Alan ilk şirketlerden olmuştur.

Bu yıllar itibariyle Türkiye'nin bütün bölgelerinde hızlı bir büyüme trendi yakalayan grubun, 2003 yılında ilk yüksek kapasiteli "madeni yağ" fabrikası kurulmuş, 2005 yılında da "Enerji Gaz" kuruluşu ile enerji sektöründe diğer türev ürünlerde büyüme başlamıştır.

Bu temeller üzerine kurulan Can Enerji Grubu, bu gün itibariyle, Türkiye'nin en fazla petrol ve türevleri depolama ve dağıtım kapasitelerine sahip gruplarından biri olup,sahip olduğu alanda faaliyet gösterenyüksek kapasiteli, uluslararası standartlara uygun ve uluslararası banka ve trading şirketleri ile akredite olarak ve uzun sürelere dayanan anlaşmalarla dünya devi şirketlere depolama ve lojistik servis ve hizmetleri sunmaktadır.

Yine, "Energy" markası ile Türkiye'nin 81 ilinde 500 Akaryakıt İstasyonu ile başta Türkiye sanayisinin kalbi Marmara bölgesi olmak bireysel tüketici ve sanayi üreticilerine Akaryakıt, Gaz, Madeni Yağ ve diğer petrol türevleri Dağıtım hizmeti veren en yaygın şirketlerinden başında gelmektedir.

2000 yılında, Grup, değişen ihtiyaç ve teknolojik gelişmeleri takip ederek,diğer lokomotif sektörlerinden olan uluslararası ticaret açısından stratejik öneme sahip "Dayanaklı Tüketim Ürünleri Grubu'nun temelleri atmış ve ilk olarak "Awox" markası ile Televizyon ve 50 yi aşkın farklı ürün gamında beyaz ev eşyası, televizyon ve Küçük Ev Aletleri imalatı için ilk fabrikasını Çerkezköy'de kurmuştur.

Devam eden yıllarda, bu sektöre verilen stratejik önem ve hedefler çerçevesinde kapasite artırımı ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde yeni yatırımlar ile başta Türkiye'ye komşu ülkelere ihracat hedefi ile ve kısa sürede bitecek olan kapasite artırımı yatırımlarının tamamlanması ile Türkiye Cumhuriyetimizin gururla kutlayacağımız 100. yılı olan 2023 itibariyle 700 bin metre kare üretim alanına sahip, Beyaz Eşya, Televizyon, Küçük Ev Aletleri çeşitleri, Klima ve Soğutma cihazlarının bütün ve son mamul olarak her aşaması dahil olmak üzere Türkiye'nin en büyük imalat şirketi haline gelmeyi planlamakta ve bu kapsamda Çerkezköy tesisimizin ardından, Lüleburgaz ve Mersin fabrikalarımızın da hizmete girmesi ile dayanaklı tüketim ürünleri gamında, Awox, Seikon, Telefox, Energia markaları ile toplamda 50 milyon adet teknolojik ürün üretimi, dağıtımı ve ihracatını hedefine ulaşmıştır.

Grup, tedarik zincirindeki lojistik değişikleri öngörerek Liman yatırımlarına başlayarak Ambarlı Limanı projesini devreye koyarak Liman yatırımıma başlamıştır.

Kurucumuzun, bütün yatırımların birbirini tamamlaması ve bir EKOSİSTEM çerçevedinde devamlılığı için ve yine ülkemizin kalkınması ve dünyada köklü bir güce sahip olmasının tek yolunun çalışkan ve zeki ülke insanımıza dünya standartlarında bir eğitim verilmesi ve bu imkanın da 81 ilde ve en ücra köylerinde bulunan ülkemizin her evladına sağlanması ile gerçekleşeceğine olan inancı ile Can Grubu, 2019 yılında, Türkiye'nin ilk Vakıf Üniversitelerinden olan ve yine ülkemizin uluslararası itibarı 60 bini aşan mezunu, 25.000'den fazla öğrencisi ile gurur duyduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sahibi olan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın en büyük destekçisi olarak Eğitim sektöründeki ilk adımını atmıştır.

Eğitim alanında ki hedeflerin bir devamı olarak

2022' nin ilk aylarında, ülke çapına yayılmış 100'ü aşkın kampüsü, 60.000 bine yakın öğrencisi ce 100.000 bini aşan mezunu ile, uzman akademik kadrosu ile Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Doğa Koleji'nin de katılımıyla eğitim alanında önemli bir kazanım daha elde etmiştir.

Bu kazanım ile Eğitim Grubumuz, Doğa Koleji'nin akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türkiye'nin tek uluslararası kurumsal akreditasyonuna sahip üniversitesi olan Bilgi Üniversitesi'nin yüksek nitelikli akademik sisteminin bir parçası olarak eğitim alanında yenilikçi ve güçlü adımlar atmaya devam edecektir.

Grup, eğitim alanındaki yatırımlarını gelişen dünya ve teknoloji ye adapte edebilmek ve ihtiyaçları karşılamak için eğitim teknolojilerine, digital ve telekomünikasyon ve iletişim alt ve üst yapı yatırımlarına devam etmekte olup bu çerçevede yurt dışı yatırımcı ortakları ile dünyanın en yenilikçi eğitim teknoloji platformlarından olan Almanya merkezli LecTurio şirketinin en büyük yatırımcısı olmuştur.

Grubun Kuruluş yıllarını takip eden ve ilk sektörlerinden olan "Turizm" sektörü yatırımlarında ise, tamamlanmak üzere olan kapasite artırımları ile 2500 yatak kapasiteli, 2000 metre kare konferans alanına sahip 6'sı İstanbul olmak üzere toplam 7 adet Şehir Oteli bulunmaktadır.

Grup, sektörlerin birbirini desteklemesi ve bir EKOSİSTEM oluşturması stratejisi çerçevedinde, Lojistik ve Kargo, kağıt ve ambalaj sektörü, matbaa, Sağlık, Çimento ve beton Santralleri ve Perakende ürün sektörlerinde çeşitli şirketleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Grup orta ve uzun vadeli yatırım stratejisi çerçevesinde hedef pazarlar olarak belirlediği Batı Afrika (ecowas) ülkeleri yatırımları için Fildişi ve Burcina Faso da ilk yatırımlarına başlamış.

Faaaliyet Alanları: