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Can Doğu tahliye oldu mu? Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu hapisten çıkacak mı, davasında son durum ne?

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Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu tahliye oldu mu ve davasında son durum nedir merak ediliyor. Türkiye'nin aylarca konuştuğu Dilan ve Engin Polat çifti davasında Can Doğu ve Sıla Doğu'ya tahliye kararı verildi. Peki, Can Doğu hapisten çıktı mı?

Can Doğu serbest mi bırakıldı? Dilan Polat davasında son durum ve tahliye kararları gündeme geliyor. Can Doğu tahliye oldu mu? Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Dilan Polat ve Engin Polat davasında karar belli oldu mu araştırılıyor. Can Doğu tahliye oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

CAN DOĞU TAHLİYE OLDU MU?

4. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Öte yandan aralarında Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti.

Yaşanan gelişme üzerine Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Sinem Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Can Doğu tahliye oldu mu? Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu hapisten çıkacak mı, davasında son durum ne?

Can Doğu tahliye oldu mu? Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu hapisten çıkacak mı, davasında son durum ne?

DİLAN POLAT OLAYI NEDİR?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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