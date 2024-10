Can Bonomo ablası Funda Bonomo sağlık durumu ne, yaşıyor mu?

Şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. İddialar sonrası Can Bonomo'dan açıklama geldi. Peki, Can Bonomo ablası Funda Bonomo sağlık durumu ne, yaşıyor mu?

NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Çoğu engelli ve kimsesiz 165 köpeğe çiftliğinin kapılarını açtığı haberleriyle yakın zamanda gündemde olan Bonomo'nun intihar sebebi henüz bilinmiyor.

FUNDA BONOMO KİMDİR?

Funda Bonomo, ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablasıdır. Kemalpaşa'da yaşayan Funda Bonomo, hayvansever kişiliğiyle tanınmaktadır. Sokak köpeklerine ve kimsesiz hayvanlara bakım yapmasıyla dikkat çekmiş, birçok engelli köpek ve kediyi sahiplenerek onlara sevgi dolu bir yuva sağlamıştır. Hayvanların bakımına olan duyarlılığı sayesinde sosyal medya üzerinde de geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

FUNDA BONOMO SAĞLIK DURUMU NE?

Funda Bonomo'nun intihar ettiğine dair çıkan haberler kısa sürede yayılırken Bonomo'da açıklama yaptı. Sebebi henüz bilinmezken İzmir? Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.