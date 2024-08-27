Çalar Saat yok mu, neden yayınlanmıyor? Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok?
NOW ekranlarında her sabah yayınlanan Çalar Saat programı 27 Ağustos Salı günü neden yok, yayından mı kaldırıldı ve Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yayınlanmıyor sorularına yanıt aranıyor. Peki, Çalar Saat yok mu, neden yayınlanmıyor? Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok?
Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok sorusuna yanıt aranırken Çalar Saat programı bugün neden yayınlanmadığı seyirciler tarafından merak ediliyor. Now'da her sabah izleyicisiyle buluşan Çalar Saat programı 27 Ağustos 2024 tarihinde yayın akışında var mı araştırılıyor. Çalar Saat yok mu, neden yayınlanmıyor? Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok? Detaylar haberimizdedir…
ÇALAR SAAT PROGRAMI YOK MU?
Çalar Saat programın sunucusu Ezgi Gözeger her sabah saat 08:30'da seyircisi ile NOW ekranından buluşuyor. NOW ekranları yeni yayın dönemi 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor.
27 AĞUSTOS NOW YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Aşk Mantık İntikam
13.30 En Hamarat Benim
16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Tolgshow Filtresiz
00.00 İlk Buluşma