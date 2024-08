Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok sorusuna yanıt aranırken Çalar Saat programı bugün neden yayınlanmadığı seyirciler tarafından merak ediliyor. Now'da her sabah izleyicisiyle buluşan Çalar Saat programı 27 Ağustos 2024 tarihinde yayın akışında var mı araştırılıyor. Çalar Saat yok mu, neden yayınlanmıyor? Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok? Detaylar haberimizdedir…

ÇALAR SAAT PROGRAMI YOK MU?

Çalar Saat programın sunucusu Ezgi Gözeger her sabah saat 08:30'da seyircisi ile NOW ekranından buluşuyor. NOW ekranları yeni yayın dönemi 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

27 AĞUSTOS NOW YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Aşk Mantık İntikam

13.30 En Hamarat Benim

16.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Tolgshow Filtresiz

00.00 İlk Buluşma