BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Ocak Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Ocak Perşembe su kesintisi saatleri!

18 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Degirmenönü Mahallesi ve civarinda 18.01.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 18/01/2024 09:00 ~ 18/01/2024 18:00

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Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Eser Sokak ve civarı arıza nedeniyle 18.01.2024 tarihinde 14:30 ile 16:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 18/01/2024 14:30 ~ 18/01/2024 16:30

Kesim Zamanı:18/01/2024 14:30