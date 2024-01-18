Üye Girişi
Haberler

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Abone Ol

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Ocak Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Ocak Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 18 Ocak Perşembe su kesintisi saatleri!

18 OCAK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Yildirim Ilcesi Degirmenönü Mahallesi ve civarinda 18.01.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 18/01/2024 09:00 ~ 18/01/2024 18:00

---

Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Eser Sokak ve civarı arıza nedeniyle 18.01.2024 tarihinde 14:30 ile 16:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 18/01/2024 14:30 ~ 18/01/2024 16:30

Kesim Zamanı:18/01/2024 14:30

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Bursa Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

Hayrettin Güngör aday değil mi, Kahramanmaraş Ak Parti Hayrettin Güngör neden aday olmadı? Survivor eleme adayları kim, 18 Ocak Perşembe eleme potasına kimler var? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim elendi, 18 Ocak Perşembe Survivor kim gitti? 18 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 18 Ocak Perşembe ödül ne? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 18 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! 19 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 19 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 19 Ocak Cuma Hutbesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 16. Bölüm FOX TV CANLI izle! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 12. Bölüm HD CANLI izleme linki! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti! Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi? AK Parti belediye başkan adayları tam liste! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları kimler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title