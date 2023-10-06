6 Ekim Cuma günü İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle ücretsiz olan İETT hatlarının yanı sıra Bugün yollar, köprüler bedava mı? Sorusu da merak edilmekte. Peki, Bugün yollar, köprüler bedava mı? Bugün yollar, köprüler ücretsiz mi, paralı mı?

Bugün yollar, köprüler bedava mı? Sorusu, bugün köprüleri ve yolları kullanacak olan kişiler tarafından araştırılmakta. Toplu taşımayı kullanan vatandaşlar bugün akbillerini okuttuklarında ücretsiz yazısıyla karşılaştılar. Toplu taşımanın bugün neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Peki, Bugün yollar, köprüler bedava mı? Bugün yollar, köprüler ücretsiz mi, paralı mı?

BUGÜN YOLLAR, KÖPRÜLER BEDAVA MI?

6 Ekim Cuma günü İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle saat 23.59'a kadar otobüs, metrobüs, Marmaray ve vapur seferleri ücretsiz olarak kullanılabilecek. Henüz yolları ve köprülerin ücretsiz kullanımına ilişkin olarak bir açıklama yapılmaması nedeniyle ücret tarifesi olağan şekilde devam edecek.

6 EKİM ÖNEMİ NEDİR?

İtilaf Devletleri'nin donanmaları, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması temelinde 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa limanına demir attılar ve İstanbul'a girdiler. Bu işgal eylemi, resmi bir işgale dönüşmeden önce 16 Mart 1920'ye kadar devam etti.

Ancak 6 Ekim 1923 tarihinde, Şükrü Naili Paşa tarafından komuta edilen 3. Kolordu, İstanbul'a girdi ve işgal resmen sona erdi. İstanbul'un bu işgalden kurtuluşu, toplamda 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i, bu önemli tarihin anısına İstanbul'un kurtuluş günü olarak kabul edildi ve kutlamalar başladı.