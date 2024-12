Buğra Gökce kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi!

Buğra Gökce NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu İİstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Buğra Gökce kimdir? Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Buğra Gökce kimdir? Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BUĞRA GÖKCE KİMDİR?

Buğra Gökce, 1974 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde 1995 yılında Lisans,

2000 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odasında çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlendi. 2006-2007 yıllarında. Oda'nın Genel Başkanlığı görevini yaptı. 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliğine atandı.

2007 yılında Japon Hükümetinin verdiği burs ile Japon kentlerinde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim aldı.

2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'ndan doktora derecesi aldı. İngilizce Doktora tezi bir uluslararası yayınevi tarafından basıldı.

1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde başlayan kamu görevi çok sayıda planlama çalışması ve Ankara 2023 Nazım

Planlama çalışmaları koordinatörlüğü ile 2009 yılına kadar sürdü. 2009- 2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma

Bölge Kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çankaya Belediyesine geçişine muvafakat verilmediği için memuriyetten

istifa ederek Çankaya Belediyesi'nde görev yapmaya başladı. 2010-14 yıllarında bu Belediye'de yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak göreve başladı. Aynı yılın Ekim ayında

Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı. Çok sayıda akademik yayın ve bildirisi de bulunan Gökce, Merkezi İş Alanları, Ofis Kullanımlarının yer seçimi,

Üst Ölçek Planlama konularındaki çalışmalarına Kentsel Ulaşım, Kentsel Tasarım, Peyzaj Planlama, İnşaat teknolojileri, yapılaşma süreçleri

bağlamında çeşitli proje, yatırım ve uygulamaları sevk-idare eden görevleri de eklemiştir.2016 yılı Eylül'ünde vekaleten atandığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine 2017 Mart başında asaleten getirilen ve Mayıs 2022 tarihine kadar bu görevi sürdüren Gökce;

İzmir'de altyapı, üstyapı proje ve uygulamalarının yürütülmesi sonrası, Büyükşehir bütününün sevk ve idaresi sorumluluğunu da üstenmiş oldu.

1 Haziran 2022 itibari ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

Genel Sekreter Yardımcılığı görevinin yanında 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren İETT Genel Müdürü görevini üstlendi.

2024 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adaylığı başvurusuna istinaden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.

2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığ'ına aday adayı olacağını açıkladı. Başvuruya istinaden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Eğitim / Öğrenim

PhD (Şehir Planlama Doktorası) | O.D.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı (Şubat 2003-2008)

Tez Konusu: Ankara'da Ofis Kullanımlarının Mekansal Dinamikleri (Spatial Dynamics of Producer Services in Ankara)

Lisansüstü Sertifika Eğitimi | Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Japonya, "Comprehensive City Planning", (Temmuz 2007-Kasım 2007)

Ms CP (Şehir Planlama Yüksek Lisansı) | Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama Ana Bilim Dalı (1997-2000)

Tez Konusu: Ankara Metropoliten Alan Büyükkent Bütünü Merkezler Yapısı-Dizgesi Değerlendirmesi

İngilizce Dil Eğitimi | ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Temel İngilizce Bölümü (1995-1996)

Ba CP (Şehir Planlama Lisansı) | Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (1991-1995)

1991 – 1992 : Ankara Bahçelievler Planlama – Tasarım Stüdyosu (Şeref Listesi)

1992 – 1993 : Ankara Sincan ve Bolu Gerede Planlama – Tasarım Stüdyoları (Şeref Listesi)

1993 – 1994 : Zonguldak – Bartın Gelişme Aksı Planlama Stüdyosu (Şeref Listesi)

1993 – 1994 : Bartın Kent Bütünü Planlama – Tasarım Stüdyosu (Şeref Listesi)

1994 – 1995 : Çorum Kent Bütünü Planlama – Tasarım Stüdyosu (Şeref Listesi)

Staj: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U Genel Müdürlüğü

(1993) (Karasu-Kurucaşile Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Pl.) Staj : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U Genel Müdürlüğü

(1994) : (Çukurova Böl. Adana-Mersin Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Pl.) 1995 : Bölüm 2'nciliği ile Mezuniyet

Ankara Mustafa Kemal Lisesi (1990)

Ankara Güven İlkokulu (1984)