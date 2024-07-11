Üye Girişi
Haberler

Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bizans Oyunları: Geym Of Bizans konusu, özeti ve Bizans Oyunları: Geym Of Bizans oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizans Oyunları: Geym Of Bizans konusu nedir, Bizans Oyunları: Geym Of Bizans oyuncuları kimler ve Bizans Oyunları: Geym Of Bizans özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZANS OYUNLARI: GEYM OF BİZANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bizans Oyunları filminde Kral Klitor (Altuğ Yücel), Kraliçe Klitorya (Gonca Vuslateri), Prens Adonis (Tolgahan Sayışman), Prenses Bonservis (Özge İnce) ve kralın kardeşi Muhteris'ten (Murat Dalkılıç) oluşan Bizanslılar; Güney Amerika'dan Anadolu'ya göç ederek Türkler'le karışan Mayalar'la, yani Maya Beyi Gazi Magosa (Gürkan Uygun), eşi Köşem Sultan (Ebru Aykaç), oğlu Vurkaçoğlu (Ünal Yeter) ve kızı Ayçörek'le (Tuvana Türkay) karşı karşıya geliyor. Mayalar, soylarını ıslah etmek için bütün Maya kadınlarını kaçırıp zindana atmaya niyetlenen Bizanslılar'la mücadele ediyor. 1999 yılında vizyona giren Kahpe Bizans'tan sonra Gani Müjde ilk kez bir sinema filminin yönetmenliğini üstleniyor.

BİZANS OYUNLARI: GEYM OF BİZANSFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Bizans Oyunları : Geym of Bizans filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gani Müjde üstleniyor. Filmin başrollerinde Gürkan Uygun, Tolgahan Sayışman, Gonca Vuslateri, Ünal Yeter, Murat Dalkılıç ve Tuvana Türkay yer alırken, kadroda kendilerine Nazmi Kırık, Altuğ Yücel, Ebru Aykaç, Hazal Şenel, Özge İnce, Ömür Özdemir, Anıl Altınöz, Oğuzhan Uğur, Caner Erdem, Tahsin Hasoğlu isimleri eşlik ediyor.

Bizans Oyunları filminin çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı ise Bulgaristan'da kurulan sette çekildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gündem Kültür Sanat Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

 Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Bakmadan Geçme

D Smart Go Canlı izleme linki var mı? D Smart spor izleme linki 2024! Spor Smart CANLI izle!(GALATASARAY MAÇI) Spor Smart full hd donmadan ve kesintisiz izle! 11 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! LASK Linz hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? LASK Galatasaray maçı CANLI izle! (HD) 11 Temmuz LASK Galatasaray maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 12 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı! 12 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni! 11-12 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Barış Alper Yılmaz Hafsanur Sancaktutan sevgili mi? 11-12 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Hababam Sınıfı Merhaba filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Merhaba filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Organize İşler Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Organize İşler Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Milyoner Aile yarışması ne? Milyoner Aile yarışması hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title