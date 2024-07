Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizans Oyunları: Geym Of Bizans filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizans Oyunları: Geym Of Bizans konusu nedir, Bizans Oyunları: Geym Of Bizans oyuncuları kimler ve Bizans Oyunları: Geym Of Bizans özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZANS OYUNLARI: GEYM OF BİZANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bizans Oyunları filminde Kral Klitor (Altuğ Yücel), Kraliçe Klitorya (Gonca Vuslateri), Prens Adonis (Tolgahan Sayışman), Prenses Bonservis (Özge İnce) ve kralın kardeşi Muhteris'ten (Murat Dalkılıç) oluşan Bizanslılar; Güney Amerika'dan Anadolu'ya göç ederek Türkler'le karışan Mayalar'la, yani Maya Beyi Gazi Magosa (Gürkan Uygun), eşi Köşem Sultan (Ebru Aykaç), oğlu Vurkaçoğlu (Ünal Yeter) ve kızı Ayçörek'le (Tuvana Türkay) karşı karşıya geliyor. Mayalar, soylarını ıslah etmek için bütün Maya kadınlarını kaçırıp zindana atmaya niyetlenen Bizanslılar'la mücadele ediyor. 1999 yılında vizyona giren Kahpe Bizans'tan sonra Gani Müjde ilk kez bir sinema filminin yönetmenliğini üstleniyor.

BİZANS OYUNLARI: GEYM OF BİZANSFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Bizans Oyunları : Geym of Bizans filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gani Müjde üstleniyor. Filmin başrollerinde Gürkan Uygun, Tolgahan Sayışman, Gonca Vuslateri, Ünal Yeter, Murat Dalkılıç ve Tuvana Türkay yer alırken, kadroda kendilerine Nazmi Kırık, Altuğ Yücel, Ebru Aykaç, Hazal Şenel, Özge İnce, Ömür Özdemir, Anıl Altınöz, Oğuzhan Uğur, Caner Erdem, Tahsin Hasoğlu isimleri eşlik ediyor.

Bizans Oyunları filminin çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı ise Bulgaristan'da kurulan sette çekildi.