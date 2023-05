Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Kadın Kooperatifinin Bahar Şenliğine Katıldı

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından düzenlenen bahar şenliğine katıldı.

Kooperatif üyeleriyle ve vatandaşlarla sohbet eden Başkanvekili Subaşı, kooperatif faaliyetleri hakkında bilgi aldı, yapılabilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

"KOOPERATİF ÜYELERİMİZ ESERLERİYLE ŞEHRİMİZİ TANITIYOR, EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR"

Subaşı, kooperatif üyelerinin eserleriyle Bilecik'i tanıttıklarını ve ekonomiye katkı sağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Düzenlenen şenlik vasıtasıyla ortaya konulan ürünleri ve eserleri gördük. Burada birçok el emeği esere imza atan ve bunları ülkemizin dört bir yanına ulaştıran kadınlara teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Harika işlere imza atıyorsunuz. Bilecik'in tanıtımı anlamında da önemli rol üstlenen kooperatifimiz çeşitli kalemlerde ürettikleri ürünler ile başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kooperatifimizin ürettiği ve katma değer yaratan birçok ürün aslında kadınların başarı hikayesini anlatmaktadır."

"KADININ İSTİHDAM EDİLEREK ÜRETMESİ İÇİN HER ZAMAN DESTEĞE HAZIRIZ"

Kadın istihdamının ve üretimin toplumsal yaşama katkısına değinen Başkanvekili Subaşı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler de Bilecik Belediyesi olarak kadın kooperatifleri konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli iş birlikleri ve çalışmalara öncelik tanıyoruz. Kadın istihdamını ve kadınların üretimde yer almasını önemsiyor ve bu konuya her zaman ana gündemimizde yer veriyoruz. Bilecik Belediyesinin tarihinde ilk kadın şoför ve ilk kadın atölye amirini atamanın haklı ve gururlu mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne kadar kadınının adını silmek için çalışmalar yapılsa da kadının başarılı olmasını çekemeyenler olsa da bizler Cumhuriyet kadınları olarak bu gericiliğe ve karanlık zihniyete karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadının başardığı her şeyden korkuyorlar. Çünkü aciz zihniyetleri kadına biçtiği rollerin dışına çıkmasını hazmedemiyor. Bu karanlık düzen yıkılacak, baharın içimizi ısıtan güneşlerinde çiçekler toplayacak, kadının adını sevinçle haykıracağız. Kadın demişken sizlere bir asır öncesinden bir dünya liderinin kadına verdiği değeri kendi sözleriyle anlatarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."