Bahar dizisi 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? BAHAR son bölümde ne oldu?

Bahar dizisinin merakla beklenen 4. Bölüm fragmanı seyirciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı, izleyicilerin beğenisine sunuldu mu merak ediliyor. İlk bölümüyle seyircinin beğenisini kazanan Bahar dizisi büyük ilgiyle takip ediliyor. Bahar dizisi 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? BAHAR son bölümde ne oldu?

BAHAR 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Show TV'nin, MF Yapım imzalı dizisi 4. Bölümünden yepyeni bir tanıtım daha yayınlandı. Haftalık reytinglerde de adını bir numaraya yazdıran diziden yayınlanan yeni tanıtımda sürpriz bir isim yer alıyor. Merakla beklenen 4. bölümün yeni tanıtımında, Müfit Kayacan'ın hayat verdiği Cihan Taşkeski'nin, tedavi için hastaneye gelmesi sonrasında yaşanan olaylar dikkat çekti. Timur'un Bahar'ı hastaneden gönderme planları tüm hızıyla sürerken, tedavisi gizlilikle yürütülen Cihan Taşkeski'in durumunun ortaya çıkması Bahar'a zor anlar yaşattı. Fakat pes etmeye hiç niyeti olmayan Bahar'ın kararlı duruşu ve azmi, asistanlıkta emin adımlarla ilerleyeceğinin sinyallerini verdi.

BAHAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Bahar dizisi Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesi anlatılıyor.