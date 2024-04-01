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Bahar 8. Bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle!

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Bahar dizisi Show Tv ekranlarında Pazar akşamı seyircisi ile buluşuyor. Yayınlandığı her bölüm gündeme gelen Bahar dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. Bahar 8. Bölüm fragmanı izle! Bahar yeni bölüm fragmanı izle! Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar 5. bölüm fragmanı izlemek için linke tıklayın. Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 8. Bölüm fragmanı izle! Bahar yeni bölüm fragmanı izle! Bahar 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

BAHAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 7. Bölümünde; Rengin, babasının kaybıyla yıkılır.Timur'un ona sarıldığını gören Evren, ikisinin ilişkisinden şüphelenmeye başlar.Rengin kendini toparlamaya çalışırken, hastasında çok önemli bir detayı gözden kaçırır, Bahar onu korumak için kendini feda eder.Umay ve Parla, Rüzgar'la tanışır, ikisi içinde yeni bir macera başlayacaktır.Selim, bildiklerini daha fazla saklamak istemez ve Parla'yla konuşmayı kafasına koyar, Rengin, Selim ve Parla'nın konuşmasını engellemek için yola çıkar, bütün bu karışık ilişkilerden haberi olmayan Bahar'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

BAHAR DİZİSİ 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)
  • Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)
  • Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)
  • Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)
  • Ecem Özkaya (Rengin Çevik)
  • Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)
  • Elit Andaç (Çam Çağla)
  • Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)
  • Nil Sude Albayrak (Seren)
  • Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)
  • Hasan Şahintürk (Reha)
  • Sena Mia Kalıp
  • Sonat Tokuç
  • Devrim Kabacaoğlu
  • Ege Erkal
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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