OKT Trailer, farkındalık çalışmalarıyla 'sıfıra değer katıyor'

Çalışanlarının iş kazalarına karşı hassasiyetinin arttırılmasının yanı sıra hayatın her alanında da gereken tedbirlerin hatırlatılması hedefiyle çalışmalarını sürdüren OKT Trailer, bu yıl üçüncü kez İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası ve Bahar Şenliği çerçevesinde "Sıfıra değer katmak için farkındayız.

Çalışanlarının iş kazalarına karşı hassasiyetinin arttırılmasının yanı sıra hayatın her alanında da gereken tedbirlerin hatırlatılması hedefiyle çalışmalarını sürdüren OKT Trailer, bu yıl üçüncü kez İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası ve Bahar Şenliği çerçevesinde "Sıfıra değer katmak için farkındayız. Güvenle sevgi noktasındayız" dedi.

Geleneksel olarak Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar Şenlikleri Haftası'nda konuyla ilgili hassasiyetini sürdürülebilir çalışmaları ile devam ettiren OKT Trailer, farkındalık çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği hususlarında sürekli güncel kalmalarını hedefliyor. Yangın tatbikatı ile başlayan haftada İSG Gündem programı ile OKT Grup şirketleri çalışanları İSG Kurulunun yıllık planlamaları, hedefleri ve şirketin bu süreçte yıl boyunca gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Etkinliğin ikinci gününde ise fitness eğitimi ile çalışanlar ağırlık kaldırma, eğilme gibi ani hareketlerde doğru duruş teknikleri, günlük egzersiz programları, dik duruş ve çalışma ortamında karışılabilecek durumlarda vücudu doğru kullanma sürecinde uygulamalı teknikler aktarıldı. Etkinliğin üçüncü gününde de oldukça eğlenceli uyarı işaretlerinin akılda kalıcılığını arttıracak İSG Kelime Avcısı yarışması ile İSG uyarı levhalarını doğru kombinasyonda sıraya dizme ile ilgili kıyasıya mücadeleler yaşandı. Hafta içi etkinliklerinin son gününde ise geniş çaplı tatbikat programı ile gerçeği aratmayan sahneler yaşandı. Muhtemel bir afet veya iş kazası durumunda acil durum ekiplerinin alacağı aksiyonlar tatbik edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, UMKE Aydın İl Müdürlüğü, Türk Kızılay'ı Aydın İl Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikatta, aynı anda eş zamanlı yaşanan olaylar senaryo çerçevesinde ele alınarak en doğru müdahalenin yapılması için muhtemel vaka durumları tatbik edildi. Hafta boyunca acil durum ekiplerinin eğitimlerini almaları ve yine tüm OKT Grup Şirketleri çalışanlarının eğitim sınıflarında İSG ile ilgili konularda gerekli eğitimleri almaları sağlandı.

"Güven" ve "Sevgi" tüm hafta boyunca etkinliklere eşlik etti

2021 yılında yeniden yapılandırılan OKT Trailer İSG Kurulu'nun çalışmaları çerçevesinde fabrika sahası içerisindeki sağlık ve güvenlik tedbirlerinin arttırılması, konuyla ilgili farkındalık projeleri üretilmesi, İSG çalışmalarının sadece fabrika sahası içerisinde değil çalışanlarının ailelerinin ve çevrelerine de dokunabilmeyi hedefleyerek ortaya çıkan Güven ve Sevgi isimli iki çocuk karakter OKT Trailer iş sağlığı ve güvenliği temsilcisi olarak şirketin her yerinde farkındalık çalışmalarında yer alarak firmanın İSG temsilcileri oldu. Hafta çerçevesinde rol model alan "Güven" ve "Sevgi" karakterleri fabrika üretim sahası içerisinde dolaşarak çeşitli uyarı ve önerilerde bulundular. Üretim sahasının yanında ofisleri de gezen Güven ve Sevgi çalışanların masa başında yapabileceği günlük aktiviteleri hatırlattılar. Güven'le Sevgi'yi görünce kendi çocuğunu veya ailesini aklına getirerek kurallara uyma ve geri bildirimde bulunma konularında daha hassas davranılacağı düşünülen proje dahilinde rol model çocuklar, çalışanlarda akılda kalıcı etki bırakacak ve daha dikkatli olmalarını sağlayacak türlü uygulamalı eğitim ve pratik bilgileri çalışanlara aktardı.

Bahar şenliği ile doyasıya eğlendiler

OKT Trailer fabrika sahasında şenlik için hazırlanan özel alanda hafta boyunca eğitimler, yarışmalar ve deneyimler ile bilgi ve tecrübelerini arttıran OKT çalışanları organizasyonun son gününde ise gerçekleştirilen Bahar Şenliği ile eğlenerek, haftayı doyasıya eğlenceli, moral ve motivasyon ile tamamladılar. Eğlence dolu gecede çalışanların katılımı ile renkli dakikaların yaşandığı OKT Show programında zengin içeriklere yer verilirken, ödül töreni ile hafta içerisinde gerçekleştirilen yarışmaların ve futbol turnuvasının kazananları ödüllerini teslim aldı. Gönüllü şirket çalışanlarının katılım sağladığı "OKT Tiyatro Topluluğu" ve "OKT Halk Oyunları Topluluğu" ile Bahar Şenliğinde çalışanlar bu yıl ilk kez kendi çalışmaları ile sahne alarak unutulmaz performanslar sergilediler. İSG konulu tiyatro ile trajikomik şirkete özel yazılan senaryoyu canlandıran çalışanlar tiyatro oyunu ile geceye haftanın anlam ve önemine uygun farkındalık kazandırdı. Zengin içeriklerle dolu programda 14 kişilik OKT gönüllü çalışanının aylar süren provaları sonucunda sergiledikleri halk oyunları gösterisi ile geceye renk kattılar. Şenliğin ilerleyen saatlerinde DJ Burak Aydın'ın sahne performansı ile çalışanlar doyasıya eğlence yaşadılar.

Bir hafta boyunca yapılan çeşitli etkinlikler ve farkındalık çalışmaları ile İSG çalışmalarında örnek marka olan OKT Trailer, çalışanlarının sosyal sorumluluk projelerine bakış açısını geliştirirken İSG çalışmalarında daha bilgili ve dikkatli olmalarını, aynı zamanda keyifli ve eğlenceli saatler geçirerek yaza motivasyon ile girmelerini hedeflendi. - AYDIN