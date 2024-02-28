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BAHAR son bölümde ne oldu? 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BAHAR dizisinin son bölümünde yaşananlar ve merakla beklenen 4. Bölüm fragmanı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Dizi severler, son bölümde yaşananları ve yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.

Bahar dizisinin merakla beklenen 4. Bölüm fragmanı seyirciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı, izleyicilerin beğenisine sunuldu mu merak ediliyor. İlk bölümüyle seyircinin beğenisini kazanan Bahar dizisi büyük ilgiyle takip ediliyor.

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 3. Bölümünde; Bahar'ın hastaneye kabul alması Timur için şok etkisi yaratır. Artık Bahar da, Timur da, Aziz Uras da aynı hastanededir. Bir aile olarak burada çalışsalar da aile ilişkilerini gizleme kararı alırlar. Timur ile Rengin ise Bahar'ı göndermenin planlarını yapmaya başlarlar. Bahar'ı hastanede destekleyecek ve ona en çok yardımı dokunacak kişi de yine Evren olacaktır. Diğer yandan da Bahar hastanede asistan doktor, evde anne olmanın ikili yaşantısına alışmaya çalışır. Nevra da bu yönden Bahar'ı kötü bir anne olmakla suçlayıp, ona yüklenmeyi sürdürür. Bahar'ın hastanedeki ilk nöbet gününün Umay'ın doğum günüyle çakışması da aile içinde gerilimin iyice artmasına sebep olur. Umay'ın başına gelecek kötü bir olay, Bahar'ın aldığı kararı tekrar sorgulamasına yol açar.

BAHAR 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar dizisinin 4. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BAHAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Bahar dizisi Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesi anlatılıyor.

BAHAR son bölümde ne oldu? 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?Bahar 3. Bölüm

BAHAR son bölümde ne oldu? 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?Bahar 3. Bölüm

BAHAR son bölümde ne oldu? 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?Bahar 3. Bölüm

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Demet Evgar Show Tv Bahar Dizi Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

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