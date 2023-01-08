Çin'de Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu Başladı

ANONS (İngilizce): WANG XİUNAN, Xinhua muhabiri "Çin'de her yıl yaşanan Bahar Festivali seyahat yoğunluğu 7 Ocak itibarıyla bugün başladı ve 40 gün süreyle devam edecek.

ANONS (İngilizce): WANG XİUNAN, Xinhua muhabiri

"Çin'de her yıl yaşanan Bahar Festivali seyahat yoğunluğu 7 Ocak itibarıyla bugün başladı ve 40 gün süreyle devam edecek."

Çincede "Chunyun" diye adlandırılan Bahar Festivali seyahat yoğunluğu, dünya çapında yıllık olarak yaşanan en büyük insan göçü.

Bu yıl 22 Ocak'ta kutlanacak Çin Yeni Yılı'nı aileleriyle birlikte geçirmek isteyen yüz milyonlarca Çinli, ülke genelindeki tren istasyonları, havaalanları ve otobüs terminallerine akın ediyor.

1895 yılında inşa edilen Beijing Fengtai Tren İstasyonu, Çin'in başkentinde bulunan en eski tren istasyonu.

İstasyon, dört yıl süren restorasyonun ardından 20 Haziran 2022'de Asya'nın en büyük demiryolu yolcu merkezi olarak yeniden hizmet vermeye başladı.

Yenilenen Fengtai Tren İstasyonu yeniden açılışının ardından ilk Bahar Festivali yoğunluğuna ev sahipliği yapıyor.

SES 1 (Çince): JİNG Qİ, Beijing Fengtai Tren İstasyonu İstasyon Amiri

"Beijing Fengtai Tren İstasyonu'nun Bahar Festivali seyahat sezonunda 763.000 kadar yolculuğa sahne olması bekleniyor. Bugün yoğunluğun ilk günü. Yolcu sayısının 23.000'e ulaşması bekleniyor."

İnsanların seyahat deneyimlerini iyileştirmek için yemek siparişi ve koltuk seçimi gibi hizmetler Çin'in resmi çevrimiçi demiryolu bilet satış platformu 12306 üzerinden sağlanıyor.

SES 2 (Çince): YAN ZHİYUAN, Çin Demiryolu Bilimleri Akademisi Limited Şirketi'nde Araştırmacı

"12306, insanların seyahat deneyimlerini iyileştirmek için bir dizi yeni hizmet başlattı. Yolcular, oturdukları koltuğun kolçağında bulunan QR kodunu okutarak tren varış zamanı, trenin o anki konumu gibi bilgileri öğrenebiliyor ve yemek siparişi, mevki farkı ödemesi gibi çevrimiçi hizmetlerin yanı sıra kayıp eşya sorgulaması gibi hizmetlerden de yararlanabiliyor."

Konuya ilişkin düzenlenen resmi basın toplantısına göre bu yıl Bahar Festivali süresince ülke genelinde yolculuk sayısının geçen seneye göre yüzde 99,5 artarak yaklaşık 2,1 milyara ulaşması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)