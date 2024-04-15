Bahar dizisi ne zaman, bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahar dizisi hangi gün? Merak ediliyor ve araştırılıyordu. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Peki, Bahar dizisi hangi gün? Bahar dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

BAHAR DİZİSİ HANGİ GÜN?

Show TV'nin heyecanla beklenen dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" perşembe günleri izleyicilerle buluşuyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever gibi deneyimli ve başarılı oyuncuların bir araya geldiği dizi, Bahar'ın ani hastalığı sonrasında hayatını yeniden inşa etme çabasını konu alıyor. Ayça Üzüm'ün yazdığı senaryo, büyük hayallerle tıp okuyan Bahar'ın yaşadığı dönüşümü izleyicilere aktarıyor. Dizi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor ve her hafta Salı akşamları saat 20:00'de ekrana geliyor. Bahar, her hafta Salı saat 20:00'de izleyicisi ile buluşuyor.

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 8. Bölümünde; Parla, Selim'in ona söylediklerine inanmasa da Rengin'le konuşmak ister, Rengin'in kaza yaptığı haberiyle yıkılır.Hastanede, Timur'un Rengin için olan endişesini gören Bahar iyice şüphelenir, bir yandan Parla'ya destek olup onunla bağ kurarken diğer yandan Timur'la yüzleşmeye hazırlanır.Timur, her şeyi dengede tutmaya çalışsa da başarılı olamaz.Evren, Parla'yla yakın bir bağ kurar, bu bağla birlikte Evren'in geçmişindeki sır perdesi de aralanır. Gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir ve Bahar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır!