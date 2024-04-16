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Bahar 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Bahar 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Bahar yeni ölüm izleme linki var mı?

Bahar SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 7. Bölümünde; Rengin, babasının kaybıyla yıkılır.Timur'un ona sarıldığını gören Evren, ikisinin ilişkisinden şüphelenmeye başlar.Rengin kendini toparlamaya çalışırken, hastasında çok önemli bir detayı gözden kaçırır, Bahar onu korumak için kendini feda eder.Umay ve Parla, Rüzgar'la tanışır, ikisi içinde yeni bir macera başlayacaktır.Selim, bildiklerini daha fazla saklamak istemez ve Parla'yla konuşmayı kafasına koyar, Rengin, Selim ve Parla'nın konuşmasını engellemek için yola çıkar, bütün bu karışık ilişkilerden haberi olmayan Bahar'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir!

Bahar 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 10. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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