Bahar 10. bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle!

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BAHAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR DİZİSİ 10. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

Elit Andaç (Çam Çağla)

Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

Nil Sude Albayrak (Seren)

Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

Hasan Şahintürk (Reha)

Sena Mia Kalıp

Sonat Tokuç

Devrim Kabacaoğlu

Ege Erkal

BAHAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI