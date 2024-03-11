Bahar 5. Bölüm fragmanı! Bahar 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar hangi gün, nerede yayınlanıyor?

Bahar dizisinin merakla beklenen 5. Bölüm fragmanı seyirciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı, izleyicilerin beğenisine sunuldu mu merak ediliyor. İlk bölümüyle seyircinin beğenisini kazanan Bahar dizisi büyük ilgiyle takip ediliyor. Bahar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar hangi gün, nerede yayınlanıyor?

BAHAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Bahar dizisi Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesi anlatılıyor.

BAHAR 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



