BAHAR DİZİSİ FRAGMAN! 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragman nereden izlenir? 2. BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ! Bahar dizisinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi severler, yeni bölümün ipuçlarını veren fragmanı izlemek için link arıyorlar. İşte Bahar dizisinin 2. bölüm fragmanını izleme linki!

BAHAR DİZİSİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar dizisinin 2. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragman linki!

İLK BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 1. Bölümünde; Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi içinbundan sonrahiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BAHAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Bahar dizisi Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesi anlatılıyor.