BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Son bölümde ne oldu?

BAHAR DİZİSİ FRAGMAN! 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragman nereden izlenir? 3. BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ! Bahar dizisinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi severler, yeni bölümün ipuçlarını veren fragmanı izlemek için link arıyorlar. İşte Bahar dizisinin 3. bölüm fragmanını izleme linki!

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 2. Bölümünde; Hastalığı geride bırakıp, yeniden doğan Bahar için artık önünde yeni bir hayat vardır. Hastaneden taburcu olup evine dönen Bahar'ı, Nevra ve Timur büyük bir "geçmiş olsun" kutlamasıyla karşılar. Fakat Bahar'ın bu kutlamada yaptığı konuşma ve sonrasındaki değişimi, Timur ve Nevra'yı tedirgin eder. Bahar'ın aklından neler geçtiğini, ne yapmayı planladığını kimse kestiremez. Hayatına dair alacağı büyük kararla tüm dengeleri sarsmaya kararlıdır. Bahar'ın en büyük destekçisi Evren olacaktır. Aynı zamanda Bahar-Timur-Rengin üçgeninde de geçmişin izleri ortaya çıkar. Finalde ise herkes Bahar'ın yeni kararı herkesi sarsacaktır!

BAHAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Bahar dizisi Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesi anlatılıyor.

BAHAR DİZİSİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar dizisinin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragman linki!