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Belki sözleri! Dedublüman- Belki şarkı sözleri!

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Belki sözleri! Dedublüman- Belki şarkı sözleri!

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DEDUBLÜMAN- BELKİ ŞARKI SÖZLERİ

Omzumda işlemediğim günahlar

Sözlerimde riya var

Kederimde bir aşk

Görüyor mu?

Belki de yanlıştı doğrularım

Aşkını, sevgini sorguladım

Yolların kapalıydı zorlamadım

Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım

Duyamadım, gidişin sessizdi

Bilemem ki ben yarın

Sessizce döner misin?

Sanmam ki

Belki de yanlıştı doğrularım

Aşkını, sevgini sorguladım

Yolların kapalıydı zorlamadım

Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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