Bacalhau com natas tarifi! MasterChef Bacalhau com natas nasıl yapılır?

Portekiz mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif bacalhau com natas aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, bacalhau com natas tarifi nasıl yapılır? Bacalhau com natas nedir? Bacalhau com natas nasıl yapılır, bacalhau com natas yapılırken nelere dikkat edilir?

BACALHAU COM NATAS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gr ıslatılmış morina

4 soğan

1 diş sarımsak

300 gr patates

Yağ

80 gr un

5 dl süt

2 dl krema

Rendelenmiş peynir



BACALHAU COM NATAS TARİFİ

1. Morina balığını pişirin ve pişirme suyunu ayırın.

2. Soğanları soyun. Soğanları dilimler halinde kesin.

3. Bir tavada Vaqueiro Sarımsağını ve dilimlenmiş soğanı ısıtın ve kahverengileşene kadar soteleyin.

4.Patatesleri soyup küp küp doğrayıp kızgın yağda fazla kızarmadan kızartın.

5. Morina balığını süzün, derisini ve kılçıklarını temizleyin ve ince ince doğrayın.

6. Başka bir tavadaeritin, unu ekleyin ve iyice karıştırın.

7. Üzerine 5 dl morina pişirme suyu ve sütü gezdirin. Ara sıra karıştırarak yaklaşık 20 dakika pişmesine izin verin.

8. Morina ve patatesleri soğanla birlikte ekleyin. Hazırlanan sosun 2/3'ünü ve kremayı ekleyip iyice karıştırın.

9. Her şeyi fırına veya masanın üzerine yerleştirilebilecek bir tepsiye yerleştirin, kalan sosla örtün ve üzerine rendelenmiş peynir serpin. Sıcak fırında pişirin.