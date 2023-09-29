Atatürk'ün en sevdiği şarkılar hangileri? Atatürk en çok hangi şarkıları dinlerdi?
. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün es sevdiği şarkılar, türküler merak ediliyor. Ölüm yıldönümünde Atatürk'ü sevdiği şarkılar ve türkülerle anmak isteyenler Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri araştırıyor. Atatürk'ün en sevdiği şarkılar hangileri? Atatürk en çok hangi şarkıları dinlerdi?
Ulu Önder, 10 Kasım sabahı saat 09:05'te Dolmabahçe'deki odasında aramızdan ayrıldı. Atatürk'ün ölüm yıldönümü tüm yurtta büyük üzüntüyle karşılanırken en sevdiği şarkılar, türküler de merak ediliyor. Atatürk'ün en sevdiği şarkılar hangileri? Atatürk en çok hangi şarkıları dinlerdi? sorularını sizler için cevapladık.
ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ ŞARKILAR HANGİLERİ?
1. Kimseye etmem şikayet
2. Mani oluyor
3 Havada bulut yok
4.Dayler dayler
5.Cana rakibi handan edersin
6 Alişimin kaşları kara
7.İzmir'in kavakları
8.Şahane gözler
9. Sigaramın dumanı
10. Asker yolu beklerim
11. Çile bülbülüm çile
12. Değirmene un yolladım
13. Şu dalmadan geçtin mi?
14. Pencere açıldı Bilal oğlan
15.Hab-ıgah-ı yare girdim
16. yanık Ömer
17. Fikrimin İnce Gülü
18. A benim mor çiçeğim
19. Vardar ovası
20. Akşam oldu yine bastı kareler
21. Atladım bahçene girdi.