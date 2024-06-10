Üye Girişi
Haberler

Digitürk TRT Spor hangi kanalda 2024?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında son özel maçta Polonya'ya konuk oluyor. Peki Digitürk TRT Spor hangi kanalda 2024?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek. PGE Narodowy Stadı'ndaki mücadelede saat 21.45'te başladı. Digitürk TRT Spor hangi kanalda 2024?

İKİ TAKIM EURO 2024'TE MÜCADELE EDECEK

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek isteyen Türkiye ve Polonya hazırlık karşılaşmasında rakip olacak. D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri arasında Hollanda, Fransa ve Avusturya gibi önemli takımlar yer alıyor. Ay-yıldızlı temsilcimiz ise Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

A MİLLİ TAKIM'DA 3 OYUNCU SAKATLANDI

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarıldı. Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu.

İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski.

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih

DİGİTÜRK TRT SPOR HANGİ KANALDA?
TRT Spor

Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 (HD) 11096 H 30000 5/6 (SD)

Türksat 4A 11794 V 30000 3/4 (SD/HD)

D-Smart 85. kanal (HD)

Digiturk 86. kanal (HD)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

A Milli Futbol Takımı TRT Spor Polonya Spor Trt Gündem Yaşam Spor Haberler

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

 Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Borsada işlem ücreti alınacak

Bakmadan Geçme

Ferdi Kadıoğlu hangi takımda oynuyor? Ferdi Kadıoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Türkiye'nin EURO 2024 ilk maçı ne zaman? Milli takımımız ilk maçını ne zaman, kimle oynayacak? Mert Müldür hangi takımda oynuyor? Mert Müldür hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Uğurcan Çakır hangi takımda oynuyor? Uğurcan Çakır hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Altay Bayındır hangi takımda oynuyor? Altay Bayındır hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Mert Günok hangi takımda oynuyor? Mert Günok hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Digitürk TRT Spor hangi kanalda 2024? Polonya Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Polonya Türkiye maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Polonya Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Polonya Türkiye maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Arda Güler neden yok? Polonya Türkiye milli maçta Arda Güler neden yok, sakat mı? EURO 2024 Arda Güler milli takımda mı? Basketbol şampiyonluk play off serisi kaç maç? #127936 Fenerbahçe Anadolu Efes hangi kanalda? Ortalama 70 olunca teşekkür alınır mı? Kaç puanla teşekkür alınır? 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 puanla teşekkür alınır mı? POL hangi takım? POL açılımı ne? 10 Haziran Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? #129300
BM Güvenlik Konseyi ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti

BM Güvenlik Konseyi ABD'nin Gazze için önerdiği ateşkes tasarısını kabul etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title