ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

10 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.05.2024 09:20:00

Tamir Tarihi: 10.05.2024 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı

BALA

Arıza Tarihi: 10.05.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 10.05.2024 23:00:00

Detay: BALA İLÇESİ TERFİ MERKEZİ İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALA İLÇESİ AYDOĞAN MAH ABAZLI MAH YENİKÖY MAH KOÇYAYLA MAH

SİNCAN

Arıza Tarihi: 10.05.2024 16:40:00

Tamir Tarihi: 10.05.2024 20:00:00

Detay: osmaniye mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: osmaniye mahallesi tamamı