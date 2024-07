Arda Güler'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kimdir, nereli, boyu kaç?

Arda Güler'in sevgilisi kim? Real Madrid'in genç yıldızı milli futbolcumuz Arda Güler'in sevgilisi ve arkadaşları ile birlikte voleybol oynadığı görüntüler sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasında yer aldı. Arda Güler'in sevgilisi var mı, kim merak edildi. Arda Güler'in sevgilisi kim araştırıldı. Peki, Duru Nayman kimdir, nereli, boyu kaç, burcu ne? Detaylar...

ARDA GÜLER'İN SEVGİLİSİ KİM?

Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman'dır. Duru Nayman, İstanbul'da 1 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren basketbola olan ilgisiyle dikkat çekmiş ve Fenerbahçe altyapısında başlamıştır. Başarılı performansıyla Galatasaray'a transfer olmuştur.

Duru Nayman şu anda İspanya'da yer alan ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir. Arda Güler ile ilişkisiyle tanınan Duru Nayman, kova burcudur.

ARDA GÜLER NERELİ, BOYU KAÇ, BURCU NE?

Arda Güler, La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Türk millî futbolcudur. Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olmuştur.

Arda Güler Ankara Altındağ doğumludur. 25 Şubat 2005 doğumlu yıldız futbolcu, 1,76 m boyundadır. Burcu ise Balıktır.

