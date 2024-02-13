13.02.2024 Salı gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Antalya uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus Antalya seferleri ne zaman yapılacak?

METEOROLOJİ UYARDI

Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden (12.02.2024 Pazartesi) itibaren merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre,Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. 13.02.2024 Salı gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Konyaltı ilçelerinde eğitime 14 Şubat tarihinde eğitime 1 gün ara verildi.

ANTALYA UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Antalya'daki olumsuz hava koşulları ve yoğun yağışa rağmen uçak seferlerinde iptal durumu yaşanmadı. Antalya uçak seferleri iptal edilmedi.