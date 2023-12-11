Ankaragücü ve Rizespor arasında oynanan karşılaşma olaylı bitti. Maçın bitiş düdüğünü çalan Hakem Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruk atıldı. İşte olay yerinden görüntüler...

Ankaragücü - Rizespor maç sonu ne oldu? İşte yaşanan olaylar!

Ankaragücü - Rizespor maç sonu ne oldu? Ankaragücü ve Rizespor arasında oynanan karşılaşma olaylı bitti. Maçın bitiş düdüğünü çalan Hakem Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruk atıldı. İşte olay yerinden görüntüler haberimizde...

ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR MAÇINDA NE OLDU?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 2 kırmızı kartın çıktığı 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Başkan Koca, yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler'e tekme darbeleri de vurdu. O anlar anbean kameralara yansırken, Meler'in sol gözü morardı.