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Ankara-Sivas yüksek hızlı tren fiyatları! Ankara-Sivas YHT fiyatları belli oldu mu? Ankara-Sivas YHT fiyatları ne kadar, kaç TL?

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Haftalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleşen Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren fiyatları bir süredir gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Peki, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren fiyatları! Ankara-Sivas YHT fiyatları belli oldu mu? Ankara-Sivas YHT fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli olduAnkara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu

Türkiye'nin devasa projelerinden biri olan Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattı yaklaşık 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara ile Sivas arasını 2 saat 35 dakikaya düşüren projenin Mayıs ayı sonuna kadar ise ücretsiz olacağını ifade etmişti. Peki, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren fiyatları! Ankara-Sivas YHT fiyatları belli oldu mu? Ankara-Sivas YHT fiyatları ne kadar, kaç TL?

ANKARA-SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN FİYATLARI NE KADAR?

Seferlerin ücretsiz hizmet vermesinin bitimine günler kala Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin merakla beklenen bilet fiyatı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle 240 lira olduğu belirlendi. Öte yandan Sivas ile Ankara arası otobüs fiyatlarının 400 lira olması dikkat çekti.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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