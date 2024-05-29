Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fetihler Sultanı son bölüm neler oldu?

Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm izle! TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fetihler Sultanı son bölüm neler oldu? soruları gündeme geliyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Fetihler Sultanı yeni bölüm ile seyircisiyle buluşuyor. Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm izle!

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tarihin akışını değiştiren büyük lider Sultan Mehmed'in mücadelesi ve yaşadığı dönemin atmosferiyle büyülenmeye hazır olun...

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Konstantinos, Mara'yı Mehmed'e teslim ederken bütün gerçekleri söylemiş, Çandarlı Halil'in işbirliğini açığa çıkartmıştı. Mara, Mehmed'e bunu söyleyecek mi, yoksa Çandarlı'yla kendisi mi yüzleşecek? Mehmed ise artık siyasî hesaplaşmalar sıkılmış ve fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar vermiştir. Mehmed'in yeni hedefi: Dimitria Kalesi!

Mara'nın geri dönüşü Hala Sultan'ı endişelendirmiş, dikkatli olması konusunda Mihriban'ı uyarmıştır. Mara'nın ise Hala Sultan'ı açığa çıkartmak için yeni ama tehlikeli bir oyunu vardır. Hala Sultan için çanlar çalmaktadır, kurulan tertibe düşecek mi, yoksa bir kez daha muzaffer mi ayrılacak?

Konstantinos ise şehrinin güvenliğini arttırmak için çareler aramaktadır. Şehrin yapılacak kuşatmaya karşı zafiyetini gören Konstantinos son çare olarak Vatikan'dan yardım istemeye karar verir. Helena ve Sfrancis buna karşı çıkar. Konstantinos her şeye rağmen bu birliği sağlayacak mı, yoksa muhalif düşüncelere karşı yenilgiye mi uğrayacak?

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed)

Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Bizans İmparatorluğu'nun korkulu rüyası, İstanbul'u fetheden o şanlı komutan Sultan Mehmed Han!

Selim Bayraktar (Çandarlı)

Büyük ve tecrübeli bir devlet adamı. Osmanlı'nın çıkarlarını her zaman gözeten bir Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa. Bir yanda Sultan Murad'ın bıraktığı mirası koruma kararlılığı, diğer yanda genç hükümdar Mehmed'in hayali…

Fikret Kuşkan (Notaras)

Bizans'ın Megadüklük makamındaki gizemli lider Notaras. İmparatorluğunu eski ihtişamlı günlerine döndürmenin hayaliyle yaşıyor. Zeki ve stratejik devlet adamı geçmişin zaferlerine duyduğu özlemle yanıp tutuşuyor.

Tuba Ünsal (Mara Hatun)

Hristiyan bir Sırp prensesi Mara Hatun. Devlet-i Aliyye'nin ve Sultan Mehmed Han'ın en büyük destekçisi. Kimi zaman bir bürokrat, kimi zaman da bir anne gibi Mehmed'in yanında.

Seçkin Özdemir (Konstantinos)

Bizans'ın kaderini belirleyen son imparator. Cesur ve halkının saygısını kazanan, Konstantinopolis için her şeyi göze alabilecek bir lider Konstantin.

Teoman Kumbaracıbaşı (Sultan Murad)

Tüm Osmanlı tebaasının saygı duyduğu bir hükümdar. Ömrü cenk ederek geçen, Haçlı ordularını defalarca bozguna uğratan büyük komutan Sultan Murad Han. Bir sulh döneminin başladığını düşünerek tahtı Şehzade Mehmed'e bıraksa da yaklaşan büyük tehlike, isyanlar ve Çandarlı'nın akıl oyunlarına kayıtsız kalmadı.

Emine Ün (Halime Hatun)

Soylu bir aileden gelmesi nedeniyle Hüma Hatun'un kendisi yerine tercih edilmesine hazmedemeyen, büyük bir kıskançlık duyan Halime Hatun. Şehzade Ahmed'i tahta geçirebilmek için her şeyi yapmaya hazır.

Kenan Çoban (Malkoçoğlu Bali Bey)

Osmanlı'nın en kudretli savaşçısı, Sultan Mehmed Han'ın savaşta en güvendiği akıncın beyi, cesaretini savaş yaralarından alan kılıcı keskin, gözü pek bir yiğit Malkoçoğlu Bali Bey!

Açelya Akkoyun (Hüma Hatun)

Derin aşkla bağlı olduğu Murad Han'ın en kıymetli hasekisi, bir cihan fatihi Sultan Mehmed Han'ın annesi Hüma Hatun.

Volkan Keskin (Demetrios)

İmparator Ionnes'in bizzat seçtiği kardeşi, Bizans tahtının varisi Demetrios. Bizans İmparatorluğu'nda şahinler kanadının en etkili isimlerinden biri.

Esila Umut (Eleni)

Güzelliği, zarafeti ve içsel gücüyle haremin en güçlü kadını Sultan Mehmed Han'ın ilk eşi Eleni.

Bülent Alkış (Şehabeddin)

Sultan Mehmed'in ideallerine güvenen, strateji dehası Şehabeddin Paşa. Devlet-i Aliyye'ye adanmış bir ömrün en büyük örneği.

Ayşegül Günay (Helena Dragas)

Bizans'ın son imparatoru Konstantinos'un annesi, imparatorluğun ardındaki gölge imparatoriçe Helena Dragas. Fazlasıyla otoriter. Fikirlerine karşı gelen kim olursa olsun ortadan kaldırmaya hazır.

Ertuğrul Postoğlu (İshak Paşa)

Yeniliklere kapalı ancak devlet erkanına sıkı sıkıya bağlı bir vazife adamı, Ehl-i seyfinin Kubbealtı veziri İshak Paşa!

Sinan Albayrak (Zağanos Paşa)

Sultan Mehmed'in Konstantiniyye mefkuresine yürekten inanan ve en çok güvendiği Kubbealtı veziri Zağanos Paşa. Sultanı ve devletinin menfaatlerini düşünen sert mizaçlı bir devlet adamı.

Ali Nuri Türkoğlu (Şehzade Orhan)

Osmanlı tahtındaki hakkından vazgeçmeyen Şehzade Orhan'ın en büyük destekçisi Bizans İmparatorluğu. Bizans İmparatorluğu'nun elindeki en büyük koz, Sultan Mehmed ve Devlet-i Aliyye'nin bekası karşısındaki büyük tehdit.

Kaan Yalçın (Malkoçoğlu Hamza Bey)

Dost içinde bir derviş kadar munis, cenk meydanında ise ecel kusan cevval bir savaşçı Malkoçoğlu Hamza Bey!

Recep Çavdar (Saruca Paşa)

Surları vuracak, kaleleri yıkacak top ve ateşli silahların bilge ustası Saruca Paşa!

Ali Sinan Demir (Kurtçu Doğan)

Yeniçeri Ocağı'nın cesur ağası Kurtçu Doğan, cesaret için yürek, sultanlık için kullara ihsan gerektir.

Cebrail Esen (Reyhan Ağa)

Sarayda hüküm süren bir gölge Reyhan Ağa. Sessizliği gücünü yansıtır.

Tolga Akkaya (Saltuk)

Gözü kara bir cengaver, cesaretli bir kahraman Saltuk daima savaşa hazır!

MEHMED: FETİHLER SULTANI 14. BÖLÜM İZLE! (LİNK)